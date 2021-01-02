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فنانو سوريا يشيعون حاتم علي.. والرئيس عباس يمنحه وساما

حاتم علي
المخرج الراحل حاتم علي

فنانو سوريا يشيعون حاتم علي.. والرئيس عباس يمنحه وساما

جثمان المخرج السوري وصل مطار دمشق قبل نحو ساعتين من نهاية عام 2020

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العربية.نت

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شيع عدد كبير من الفنانين السوريين المخرج، حاتم علي، الجمعة، بحضور فلسطيني جسده السفير أنور عبدالهادي، الذي منح علي وساما فلسطينيا.

ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا، الذي شارك في التشييع باسم الرئيس محمود عباس، قال إنه قدم التعازي باسم عباس لذوي المخرج الراحل، وأضاف أن الرئيس عباس قرر منح علي "وسام العلوم والثقافة والفنون ـ النجمة الكبرى" للفقيد، بحسب ما نقلت عنه "روسيا اليوم".

وأوضح أن ذلك يأتي تقديرا لمجمل أعمال الراحل وخاصة مسلسل "التغريبة الفلسطينية"، وقال عبدالهادي: إن "المخرج علي هو مخرج كبير جدا، وأخرج عددا من الأعمال المهمة، وأهمها "التغريبة الفلسطينية، كما عاش جزءا من حياته في مخيم اليرموك".

وقال عبدالهادي إن الوسام هو "بادرة وفاء للمخرج علي، وتقديرا لمواقفه بشكل عام، وخاصة الأعمال التي تحدثت عن قضية فلسطين".

وشارك في تشييع علي عدد كبير من الفنانين السوريين، بينهم باسم ياخور، وسيف الدين السبيعي، وعابد فهد، وميلاد يوسف، وغسان مسعود، وتيم حسن.

وكان جثمان علي وصل مطار دمشق مساء الخميس قبل نحو ساعتين من نهاية عام 2020، وانطلق التشييع من مستشفى الشامي.

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