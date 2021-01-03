رآه في المنام.. كلمات مؤثرة من مكسيم خليل لحاتم علي

بعد أيام من الصدمة التي تلقاها الوسط الفني برحيل المخرج السوري حاتم علي، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بالقاهرة، كتب الفنان السوري مكسيم خليل كلمات مؤثرة إلى صديقه الراحل.

وكتب عبر حسابه في فيسبوك هذه الكلمات، مرفقا صورا من تشييع جثمان الراحل بين عدد ضخم من الحشود:

على كفوف الراحة..

شفتك اليوم بالمنام ..مابعرف كنت عمتودعني ..او عمتستقبلني ..

عانقتني بدفى الدنية ..كنت عمتواسيني ..

مابعرف عمتواسيني فيك او عمتواسيني فينا..

بس كنت مرتاح حاتم ... وشك مرتاح كتير..

بعمري ماشفته مرتاح لهلدرجة..وابتسامة رضى فيها رضى الكون..

(شكراً حاتم..الله معك حاتم)

(ياحاتم وين رايح تروح ياحاتم فتحت الجروح)

هيك استقبلوك اهلك الطيبين..

على كفوف الراحة.. شفتك اليوم بالمنام ..مابعرف كنت عمتودعني ..او عمتستقبلني .. عانقتني بدفى الدنية ..كنت عمتواسيني... Posted by Maxim Khalil on Saturday, January 2, 2021



على كفوف الراحة حملوك اخواتك وولادك يلي ياما حملتهم..وحملت قصصهن وبيوتهم..

هيك وصّلوك اهل الوفا بلا خوف لبيتك الأبدي بأرض الشام..ارض وطنك..

شفت الحب؟؟ شفت الدفى؟؟

يلي متلك هنن بيكسبوا الرهان الأبدي بهي الحياة.. يلي بلامس هموم الناس ..يلي بيحترم ذكاءهم..يلي بينتصرلهم ..رح ينتصروله..

لهيك كنت مبارح ابوهم واخوهم و ابنهم و استاذهم وشهيدهم وأميرهم ..

كل واحد شاف خساراته فيك وشاف احلامه فيك..مشّونا كلنا معك بكل لحظة..فتلنا الشام معك..

حلوين اهلنا ..طيبين اهلنا ...مكسورين اهلنا..

بس كبار اهلنا .. بقدّروا الذهب العتيق..

وبيعرفوا المغشوش..وكلمتهم بقولوها ..

بهيك لحظات..

هي الناس هي يلي بتكتب التاريخ الحقيقي..

وهي يلي بتصنع الخوف والقلق الحقيقي ..لكل شي مو حقيقي..وبتهزه اكتر..

ليك نام وانت متطمن ياحبيبي و..(شكراً حاتم)

وأرفق المنشور بهاشتاق: #شكرا_حاتم_علي #امير_المخرجين_حاتم_علي.

وحاتم مواليد 1962، وقررت نيابة قصر النيل في مصر برئاسة المستشار أحمد صفوت، التصريح بدفن جثته، بعد أن توصلت تحريات المباحث إلى أن الوفاة كانت طبيعية وناتجة عن أزمة قلبية، نافية وجود أي شبهة جنائية بالحادثة.