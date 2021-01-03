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سليماني بمناطق حزب الله.. وناشطون ينتقدون "طهران أولى"

علم وعليه صورة سليماني جنوب لبنان (أرشيفية- فرانس برس)
علم وعليه صورة سليماني جنوب لبنان (أرشيفية - فرانس برس)

سليماني بمناطق حزب الله.. وناشطون ينتقدون "طهران أولى"

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دبي- العربية.نت

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خلال الساعات الماضية نشر ناشطون لبنانيون تعليقات وصوراً على مواقع التواصل تظهر مجسمات لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي اغتيل في العاصمة العراقية بغداد العام الماضي، بعد أن حطت طائرته آتية من سوريا ولبنان.

وأظهرت بعض التغريدات يافطة باسمه في أحد شوارع بلدية الغبيري القريبة من مطار بيروت.

فيما نشر آخرون صورا لمجسم يظهر استهداف سيارة القائد الإيراني بصاروخ أميركي في بلدة عربصاليم جنوب لبنان.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بإحراق صورة رفعها حزب الله في بلدة بريتال البقاعية.

طهران أولى

وعلق عشرات اللبنانيين الساخطين على تلك التصرفات الاحتفالية بقائد إيراني، يعتبره الكثيرون معاديا للمصالح اللبنانية والهوية الداخلية الجامعة في البلاد.

كما اعتبر آخرون أن طهران أقرب وأولى بتعليق صور سليماني، والاحتفاء بذكراه.

ولطالما أثارت بعض تصرفات حزب الله والبلديات المحسوبة عليه لجهة تعليق صور للمرشد الإيراني، علي خامنئي، أو غيره من الشخصيات الإيرانية انتقادات في البلاد.

توتر متصاعد

يأتي هذا في وقت تعيش فيه المنطقة توترا متصاعدا بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، في الذكرى الأولى لاغتيال أحد أهم القيادات العسكرية في إيران، والمعروف بقربه من حزب الله.

مجسم لسليماني
2 صور مجسم لسليماني
2 صور
مجسم لسليماني
مجسم لسليماني
من الغبيري
من الغبيري

وكان مراسل العربية أفاد مساء الأحد باستنفار عسكري إسرائيلي على الحدود مع لبنان، تخوفا من أي رد إيراني، عبر صواريخ حزب الله.

كما لفت إلى أن إسرائيل منعت التحرك بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان، وأعلنت مستوطنة "المطلة" القريبة من الحدود اللبنانية منطقة عسكرية.

حرق صورة في بريتال
2 صور حرق صورة في بريتال
2 صور
حرق صورة في بريتال
حرق صورة في بريتال
من اليمونة في البقاع
من اليمونة في البقاع
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