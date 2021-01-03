سليماني بمناطق حزب الله.. وناشطون ينتقدون "طهران أولى"

خلال الساعات الماضية نشر ناشطون لبنانيون تعليقات وصوراً على مواقع التواصل تظهر مجسمات لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي اغتيل في العاصمة العراقية بغداد العام الماضي، بعد أن حطت طائرته آتية من سوريا ولبنان.

On the eve of Qassem Soleimani’s assassination anniversary, Arabsalim—a Lebanese southern village, erects a model depicting the moment Soleimani’s SUV was hit by a US drone missile on its way out of Baghdad’s airport.#Tehran is 1789km away from Arabsalim. pic.twitter.com/YQ7XQBuYOs — Bachar EL-Halabi | بشار الحلبي (@Bacharelhalabi) January 1, 2021

وأظهرت بعض التغريدات يافطة باسمه في أحد شوارع بلدية الغبيري القريبة من مطار بيروت.

فيما نشر آخرون صورا لمجسم يظهر استهداف سيارة القائد الإيراني بصاروخ أميركي في بلدة عربصاليم جنوب لبنان.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بإحراق صورة رفعها حزب الله في بلدة بريتال البقاعية.

طهران أولى

وعلق عشرات اللبنانيين الساخطين على تلك التصرفات الاحتفالية بقائد إيراني، يعتبره الكثيرون معاديا للمصالح اللبنانية والهوية الداخلية الجامعة في البلاد.

كما اعتبر آخرون أن طهران أقرب وأولى بتعليق صور سليماني، والاحتفاء بذكراه.

ولطالما أثارت بعض تصرفات حزب الله والبلديات المحسوبة عليه لجهة تعليق صور للمرشد الإيراني، علي خامنئي، أو غيره من الشخصيات الإيرانية انتقادات في البلاد.

توتر متصاعد

يأتي هذا في وقت تعيش فيه المنطقة توترا متصاعدا بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، في الذكرى الأولى لاغتيال أحد أهم القيادات العسكرية في إيران، والمعروف بقربه من حزب الله.

مجسم لسليماني من الغبيري

وكان مراسل العربية أفاد مساء الأحد باستنفار عسكري إسرائيلي على الحدود مع لبنان، تخوفا من أي رد إيراني، عبر صواريخ حزب الله.

كما لفت إلى أن إسرائيل منعت التحرك بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان، وأعلنت مستوطنة "المطلة" القريبة من الحدود اللبنانية منطقة عسكرية.