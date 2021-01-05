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بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة 

حورية فرغلي
حورية فرغلي

بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة 

أكدت الفنانة أنها لم تسمع تهنئة العام الجديد من أحد إلا من شقيقها فقط

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القاهرة - مي عبد المنعم

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بصوت باكٍ مؤثر، أعلنت الفنانة حورية فرغلي أنها فقدت الثقة في نفسها كامرأة وكممثلة، وأنها لم تنظر لنفسها في المرآة منذ عامين، ولا أحد يكلمها أو يقدر أعمالها، بعد خضوعها لعدة جراحات تجميل.

جاء ذلك في مداخلة للفنانة في برنامج "مساء DMC"، مساء الاثنين، مع المذيعة إيمان الحصري، حيث قالت حورية فرغلي إنها لم تسمع تهنئة العام الجديد من أحد إلا من شقيقها فقط، رغم أنها كانت تتلقى الكثير من الاتصالات والتهاني عندما كانت في قمتها.

وذكرت أن الناس ابتعدوا عنها بعد تغير ملامح وجهها إثر العديد من العمليات الجراحية و التجميلية التي أجرتها في منطقة الأنف بعد حادث سقوطها من على ظهر خيل قبل سنوات.

2 صور
2 صور

الفنانة حورية فرغلي، التي كانت ملكة جمال مصر عام 2002، أصبحت امرأة غير واثقة بالنفس تخشى الكاميرات بعد أن كانت أيقونة جمال وابتعد عنها الوسط الفني والأصدقاء، هذا ما قالته الفنانة بصوت حزين أثار موجة كبيرة من التعاطف معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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حورية أضافت في مداخلتها: "قدمت 38 عملا في 7 سنوات، وكنت أعمل وأنا مريضة، وفي مسلسل "ساحرة الجنوب" كنت أعمل ودرجة حرارتي 40". وتساءلت: "هل وصل الناس إلى هذه الدرجة ولم يعودوا يساندون بعضهم بعضا في الشدة؟".

وكشفت الفنانة أنها تعرضت للتنمر وتلقت تعليقات سلبية جارحة بعد إجراء العملية الأخيرة وتقديم مسلسلها "مملكة الغجر"، وهو ما أثر عليها وعلى حالتها النفسية بشكل كبير.

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