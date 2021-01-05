تداول رواد مواقع التواصل في مصر صورا وفيديو لوزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد خلال مشاركتها في حفل زفاف في إحدى القاعات المغلقة دون التزام الحاضرين والمدعوين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا أو ارتدائهم الكمامات.

وكشفت الصور مشاركة الوزيرة في حفل زفاف ابنة أحد المسؤولين والتقاطها عدة صور مع العروسين وأقاربهما دون ارتداء الكمامات أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي، فضلا عن مخالفة الحفل لتعليمات الحكومة بمنع التجمعات وعدم إقامة أعراس في الوقت الحالي تجنبا لانتشار كورونا، خاصة بعد تزايد أعداد الإصابات في ظل الموجة الثانية لانتشار الفيروس.

وزاد من حدة غضب رواد التواصل أن الحكومة قررت قبل ساعات قليلة فض عدة أعراس مخالفة في محافظات الشرقية كفر الشيخ والبحيرة والجيزة والمنيا، وأغلقت عدة مراكز للدروس الخصوصية منعا للتجمعات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قد قرر قبل أيام، حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو خارجها.

ونص القرار على أن يحظر إقامة المهرجانات والمؤتمرات والفعاليات الكبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية، ويجوز استثناء وبإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المقررة من السلطات.

ونص القرار على حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقي العزاء أو للموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات، وكذلك حظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء، وحظر زيارة الأضرحة وإقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة على أن يعاقب المسؤول عن المكان حال مخالفته أيا من الأحكام السابقة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

وتضمن القرار أن يكون الغلق إدارياً عقوبة الأماكن التي تخالف حكم حظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء، وأيضا حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير المرخص لها بذلك، وإزالة السرادقات المخالفة على نفقة المخالف.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و58 حالة وفاة جديدة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الاثنين، بلغ 143 ألفا و464 حالة من ضمنهم 114601 حالة تم شفاؤها، و7863 حالة وفاة.