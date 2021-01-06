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"يارب يشفيكي يا حتة من قلبي".. رسالة مؤثرة من حمادة هلال لزوجته

حمادة هلال

"يارب يشفيكي يا حتة من قلبي".. رسالة مؤثرة من حمادة هلال لزوجته

طرح مؤخراً أغنية سنجل بعنوان "طحن في طحن"، على موقع "يوتيوب"، والتي تجاوزت مليون مشاهدة خلال يومين فقط من العرض

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العربية.نت

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نشر النجم حمادة هلال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة تجمعه بزوجته، في ظهور نادر لها، مطالبا جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها.

وطالب هلال، خلال المنشور بالدعاء لزوجته بأن يمن الله عليها بالشفاء، وكتب: "يا رب يشفيكي ويحفظك ويباركلي في عمرك يا حتة من قلبي يا أم عيالي".

وأضاف: "أسألكم الدعاء اسما الطيبة الحنينة بنت الأصول اللي طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي".

ولم يفصح النجم المحبوب عن تفاصيل خاصة بمرض زوجته.

يُذكر أن حمادة هلال طرح مؤخراً أغنية سنجل بعنوان "طحن في طحن"، على موقع "يوتيوب"، والتي تجاوزت مليون مشاهدة خلال يومين فقط من العرض.

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