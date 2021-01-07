  • مباشر
اللغة

شاهد.. لحظة اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكونغرس

Protesters attempt to enter the U.S. Capitol Building on January 06, 2021 in Washington, DC. Pro-Trump protesters entered the U.S. Capitol building. (AFP)
خلال اقتحام مبنى الكونغرس

شاهد.. لحظة اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكونغرس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اقتحم مئات من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مبنى الكونغرس يوم الأربعاء سعيا لإجبار المشرعين على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات، ليجبروا الكونغرس على تأجيل جلسة للتصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، مؤقتا.

وأشهرت الشرطة الأسلحة وأطلقت الغاز المسيل للدموع وهي تقوم بإجلاء المشرعين من المبنى وكافحت على مدى أكثر من ثلاث ساعات لإخلاء المبنى من أنصار ترامب الذين اقتحموا القاعات في مشاهد فوضوية صادمة.

وأسقط المحجتون الحواجز واشتبكوا مع الشرطة، مع تدفق الآلاف على ساحات الكونغرس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أسباب شائعة لظاهرة أسباب شائعة لظاهرة "الحجر الصحي 15" وكيفية التغلب عليها
لمرضى الربو.. عليكم باتباع هذه النصيحة للوقاية من كورونا لمرضى الربو.. عليكم باتباع هذه النصيحة للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر
ترمب متوجها لأنصاره: الانتخابات كانت مزورة لكننا نريد السلام ترمب متوجها لأنصاره: الانتخابات كانت مزورة لكننا نريد السلام
الكونغرس يستأنف إقرار فوز بايدن.. وانتقادات حادة لترمب الكونغرس يستأنف إقرار فوز بايدن.. وانتقادات حادة لترمب
"يارب يشفيكي يا حتة من قلبي".. رسالة مؤثرة من حمادة هلال لزوجته
السودان.. الجيش يحبط هجومين كبيرين لقوات إثيوبية السودان.. الجيش يحبط هجومين كبيرين لقوات إثيوبية
بنس: المحتجون المتورطون بأعمال عنف سيحاسبون طبقا للقانون بنس: المحتجون المتورطون بأعمال عنف سيحاسبون طبقا للقانون

قبل أن تذهب

ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة
ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة

اكتشف المزيد