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تنمروا على مريض وعذبوه.. نيابة مصر تتحرك

مديرية أمن الدقهلية

تنمروا على مريض وعذبوه.. نيابة مصر تتحرك

النيابة قبضت على شبان تنمّروا على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي

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أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته الأوساط المصرية، يظهر أشخاصاً يعذبون شاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة بعدما سحبوه وأنزلوه من حافلة وربطوه بعامود إنارة.

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في التفاصيل، تلقى مدير مباحث المديرية، اللواء رأفت عبد الباعث إخطاراً من مدير مباحث المديرية، برصد مقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، يظهر فيها مجموعة شباب قاموا بالتنمر على معاق ذهنياً.

وبعد قيام الجهات المختصة بفحص الفيديو وتحديد هوية الشاب، تبين أنه يعيش في مدينة دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية، ويعيش مع كفيلته البالغة من العمر 66 عاماً.

قبض عليهم

كما تم تحديد 5 أفارد آخرين اللذين قاموا بالتنمر عليه في مقطع الفيديو وهما نقاش و3 عاطلين وسائق، ومع الفحص تبين أنهم يقيمون بقرية المحمودية التابعة لدائرة مركز شرطة دكرنس.

إلى ذلك، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الـ5، والـ"التوك توك" الذي تم استخدامه في الواقعة، وعند مواجهة المتهمين بالواقعة اعترفوا بارتكابها وتم تحرير محضر ثم عرضوا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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