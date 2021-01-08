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نشر فيديو ثم حذفه.. "الأهلي" يثير الجدل في مصر

نادي الأهلي المصري

نشر فيديو ثم حذفه.. "الأهلي" يثير الجدل في مصر

نشر الفيديو على صفحات القناة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لأقل من ساعة، تم حذفه دون توضيح

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دبي - العربية.نت

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تسبب الإعلامي إيهاب الخطيب رئيس قناة النادي الأهلي الرسمية، في إثارة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه أن إدارته تخطط لشراء أحد أندية أوروبا للمنافسة على دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليغ".

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وقال الخطيب عبر قناة "الأهلي" الرسمية، إن القلعة الحمراء ستمتلك ناديا في أحد الدوريات الأوروبية ويحمل اسم الأهلي وسينافس على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كما أوضح أن "هذا المشروع يتم التحضير له من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأعضاء المجلس".

وبعد نشر الفيديو على صفحات القناة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لأقل من ساعة، تم حذفه دون توضيح.

وأثار هذا الأمر العديد من التساؤلات بين جماهير الكرة المصرية.

في حين، أكد مصدر بالأهلي المصري لموقع "سبوتنيك" أنه لا صحة على الإطلاق لما أعلن عنه إيهاب الخطيب، مشددا على أن النادي تدارك الخطأ بحذف الفيديو سريعا، بعد نشره بقرابة نصف ساعة فقط.

يذكر أن الأهلي قد فاز الموسم الماضي ببطولة الدوري المصري، ثم حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، واختتم موسمه الناجح بالتتويج بكأس مصر للمرة الـ37 في تاريخ النادي.

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