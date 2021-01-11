شاهد ماذا قال عنه.. محمد صبحي يبكي وينعى هادي الجيار

قال الفنان محمد صبحي،إنه تربطه علاقة قوية بالراحل هادي الجيار حيث قدّم في معهد التمثيل ومعه نبيل الحلفاوي وهادي الجيار وسامي فهمي والعديد من الممثلين.

وأضاف محمد صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": هم من أبلغوني بخبر نجاحي في اختبارات معهد التمثيل، ومن هنا بدأت الصداقة بيننا.

وتابع باكيا: "كنت بدخل بيت هادي الجيار وببات عنده.. كان عندنا طموح وأحلام وكنا بنتجمع كلنا في بيت نبيل الحلفاوي.. هادي الجيار كان كاتبلي كلام كتير أوي وعرضت الكلام دا في الاحتفالية.. وكان يحب مساعدة الجميع وإنسان متواضع، ولديه الكثير من الأعمال الدرامية العظيمة.