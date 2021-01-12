  • مباشر
اللغة

في توقيت قاتل.. نتنياهو يتخلى عن ترمب ويحذف صورته

نتنياهو وترمب
نتنياهو وترمب

في توقيت قاتل.. نتنياهو يتخلى عن ترمب ويحذف صورته

لماذا فعلها نتنياهو في هذا التوقيت؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في توقيت قاتل، أزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صورة تجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب كان يضعها في صدر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء، في انفصال فيما يبدو عن حليف سياسي يواجه مساءلة محتملة.

وظلت الصورة لنتنياهو وهو يجلس بجانب ترمب خلال اجتماع بالبيت الأبيض تحتل هذا الموقع على حساب نتنياهو الرسمي كعلامة على العلاقات الوطيدة مع الرئيس الأميركي.

الصورة التي حذفها نتنياهو
الصورة التي حذفها نتنياهو

وتصدرت صورة أخرى لنتنياهو هو يحصل على لقاح فيروس كورونا صفحته على تويتر مع شعار "يا مواطني إسرائيل، سنعود إلى الحياة".

واحتفظ نتنياهو بصورته مع ترمب حتى بعد هزيمة الأخير في الانتخابات الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني أمام الديمقراطي جو بايدن.

ولم يُنشر أي تفسير على الموقع الخاص بنتنياهو لإزالة صورة ترمب، قبل يوم من تحرك مجلس النواب الأميركي المتوقع لبدء بحث مساءلة الرئيس للمرة الثانية بعد حادث اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو مسرب لرئيس لبنان يثير زوبعة.. فيديو مسرب لرئيس لبنان يثير زوبعة.. "الحريري يكذب"!
بعد نويد أفكاري.. حبل المشنقة يلتف حول مصارع آخر في إيران بعد نويد أفكاري.. حبل المشنقة يلتف حول مصارع آخر في إيران

الأكثر قراءة

الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته
في تطور مثير.. بشار الأسد يخوض صراع بقاء داخل عائلته في تطور مثير.. بشار الأسد يخوض صراع بقاء داخل عائلته
لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟ لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟
الإجابة خلال تنصيب مرسي.. لماذا استولت القيادات على شركات الإخوان؟ الإجابة خلال تنصيب مرسي.. لماذا استولت القيادات على شركات الإخوان؟
تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل
عندما يشتري أغنى شخص في العالم ما يتناسب مع حجم ثروته! عندما يشتري أغنى شخص في العالم ما يتناسب مع حجم ثروته!

قبل أن تذهب

هكذا خطط محمد بن سلمان لتكون ذا لاين مركزاً عالمياً للابتك
هكذا خطط محمد بن سلمان لتكون ذا لاين مركزاً عالمياً للابتك

اكتشف المزيد