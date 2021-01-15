غرد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، من حسابه الرسمي الجديد على تويتر، الذي كشف عنه، الخميس، بأول تغريدة.. "أيها الرفاق، سيكون هذا حسابي على تويتر الخاص بواجباتي الرسمية كرئيس. في تمام الساعة 12:01 ظهراً يوم 20 يناير، سيصبح POTUS . حتى ذلك الحين، سأستخدم حسابي الحالي @joebiden".

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46. — President-elect Biden (@PresElectBiden) January 15, 2021

يأتي ذلك فيما أكدت شركة "تويتر" أنها ستنقل الحسابات الرسمية التابعة للبيت الأبيض إلى إدارة جو بايدن عندما يؤدي الرئيس الأميركي المنتخب اليمين الدستورية في 20 يناير.

وقالت "تويتر" في بيان لها الخميس إنها ستسهل نقل حسابات البيت الأبيض المؤسسية، بما في ذلك @WhiteHouse و@POTUS و @VPو @FLOTUS و @PressSec، إلى أصحابها الجدد، مضيفة أن هذه الحسابات لن تحتفظ تلقائياً بالمتابعين من الإدارة السابقة.

وكانت "تويتر بين أولى الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي التي حظرت الحسابات الشخصية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، بعد قيام حشد من أنصاره باقتحام مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير الحالي.

Direct cash payments.

Extended unemployment.

Rent relief.

Food assistance.

Aid to small businesses.

Keeping essential frontline workers on the job.



Those are the key elements of my American Rescue Plan. — Joe Biden (@JoeBiden) January 15, 2021

وأكد متحدث باسم تويتر طلب عدم نشر اسمه الخطط المعلنة، قائلاً إن هدف الشركة هو دعم أرشفة الحسابات ونقلها عبر الإدارات المتعاقبة، حسب بلومبيرغ.

يشار إلى أن ترمب كان قد ورث حوالي 12 مليون متابع من حساب سلفه أوباما.

وسيطلق فريق بايدن أيضا حسابات رسمية على تويتر للسيدة الأولى القادمة، جيل بايدن، ومسؤولين آخرين في إدارة بايدن مثل السكرتير الصحافي القادم للبيت الأبيض، جين ساكي.