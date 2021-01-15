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بايدن يدشن حساباً رئاسياً جديداً في تويتر.. ويغرد منه

جو بايدن مناسبة
جو بايدن
أميركا وبايدن

بايدن يدشن حساباً رئاسياً جديداً في تويتر.. ويغرد منه

"تويتر" تؤكد أنها ستنقل الحسابات الرسمية التابعة للبيت الأبيض إلى إدارة جو بايدن بعد حلف اليمين

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العربية.نت

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غرد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، من حسابه الرسمي الجديد على تويتر، الذي كشف عنه، الخميس، بأول تغريدة.. "أيها الرفاق، سيكون هذا حسابي على تويتر الخاص بواجباتي الرسمية كرئيس. في تمام الساعة 12:01 ظهراً يوم 20 يناير، سيصبح POTUS . حتى ذلك الحين، سأستخدم حسابي الحالي @joebiden".

يأتي ذلك فيما أكدت شركة "تويتر" أنها ستنقل الحسابات الرسمية التابعة للبيت الأبيض إلى إدارة جو بايدن عندما يؤدي الرئيس الأميركي المنتخب اليمين الدستورية في 20 يناير.

وقالت "تويتر" في بيان لها الخميس إنها ستسهل نقل حسابات البيت الأبيض المؤسسية، بما في ذلك @WhiteHouse و@POTUS و @VPو @FLOTUS و @PressSec، إلى أصحابها الجدد، مضيفة أن هذه الحسابات لن تحتفظ تلقائياً بالمتابعين من الإدارة السابقة.

وكانت "تويتر بين أولى الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي التي حظرت الحسابات الشخصية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، بعد قيام حشد من أنصاره باقتحام مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير الحالي.

وأكد متحدث باسم تويتر طلب عدم نشر اسمه الخطط المعلنة، قائلاً إن هدف الشركة هو دعم أرشفة الحسابات ونقلها عبر الإدارات المتعاقبة، حسب بلومبيرغ.

يشار إلى أن ترمب كان قد ورث حوالي 12 مليون متابع من حساب سلفه أوباما.

وسيطلق فريق بايدن أيضا حسابات رسمية على تويتر للسيدة الأولى القادمة، جيل بايدن، ومسؤولين آخرين في إدارة بايدن مثل السكرتير الصحافي القادم للبيت الأبيض، جين ساكي.

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