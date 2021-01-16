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شاهد.. اللاعب البدين يبهر مواقع التواصل برشاقته وأهدافه الأربعة

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لاعب الكونغو الديمقراطية جوتييه مفومبي تييري

شاهد.. اللاعب البدين يبهر مواقع التواصل برشاقته وأهدافه الأربعة

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العربية.نت

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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للاعب الكونغو الديمقراطية جوتييه مفومبي تييري، الذي ظهر خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الأرجنتيني ضمن كأس العالم لكرة اليد التي تقام في مصر حاليا بسبب بدانته الواضحة، ورغم ذلك تألق وسجل 4 أهداف لمنتخب بلاده وقدم مجهودا بدنيا لافتا.

ونشرت صحف غربية تفاصيل حول اللاعب جوتييه البالغ 26 عاما والذي يزن 110 كلغ، ويلعب في فريق درو إيه سي، الذي يشارك في الدرجة الثانية الفرنسي.

يذكر أن مشاركة الكونغو الديمقراطية في النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر لغاية 31 يناير الجاري، هي الأولى في تاريخ المونديال.

ويلعب المنتخب الكونغولي ضمن المجموعة الرابعة التي تجمعه بالإضافة للأرجنتين مع الدنمارك والبحرين.

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