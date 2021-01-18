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مقرب من خامنئي يدلي بتصريح عن اللقاح ويقلب التواصل!

محمد علي موحدي كرماني عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني
محمد علي موحدي كرماني عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني

مقرب من خامنئي يدلي بتصريح عن اللقاح ويقلب التواصل!

كرماني: "أميركا تريد إرسال لقاحات مزيفة إلى إيران لأخذ أموال الشعب"

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دبي - العربية.نت

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في تصريح اعتبره مراقبون مثيراً للسخرية وضجت به وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط الإيرانية، دافع محمد علي موحدي كرماني، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، عن تصريحات المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، حول حظر شراء لقاحات كورونا من الدول الغربية بالقول إن ذلك لسبب "علمي 100%"، زاعماً أن أميركا تريد "قتل الشعب الإيراني بلقاحات مزيفة".

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في التفاصيل، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن كرماني قوله الاثنين، إن أميركا تريد إرسال لقاحات مزيفة إلى إيران لأخذ أموال الشعب ثم قتل أفراده بهذه اللقاحات بعد إصابتهم بالمرض منها، وفق تعبيره.

وأضاف: "لا داعي أبدا لأن نسلم أنفسنا بيدهم للحصول على لقاح".

حملة دعائية ضد اللقاحات

يذكر أنه عقب إعلان حظر خامنئي شراء لقاح كورونا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أطلقت وسائل الإعلام الإيرانية ومجموعة من المسؤولين الحكوميين ورجال الدين في القيادة الإيرانية، حملة دعائية واسعة النطاق ضد اللقاحات وأوجه القصور المحتملة فيها.

أثناء تشييع ضحايا كورونا في إيران
أثناء تشييع ضحايا كورونا في إيران

وبحسب مراقبين، لا يكاد يمر يوم واحد إلا وتخرج فيه تصريحات ومزاعم عن "أضرار" و"أخطار" هذه اللقاحات أو آثارها الجانبية، دون أي استناد علمي.

وفيما حذرت السلطات الإيرانية من موجة رابعة من وباء كورونا بالبلاد، تستمر الانتقادات ضد أمر خامنئي بحظر استيراد اللقاحات الغربية.

دفن أحد ضحايا فيروس كورونا في إيران - اسوشيتد برس
دفن أحد ضحايا فيروس كورونا في إيران - اسوشيتد برس

"رهائن.. يتلاعب بحياة الملايين"

وعقب ذلك، أعلنت السلطات أن تعليمات خامنئي، أمر بإنتاج اللقاحات المحلية من قبل إحدى المؤسسات الاقتصادية التابعة لهوهي "المقر التنفيذي لأوامر الخميني" التي احتكرت إنتاج وبيع الأقنعة في إيران خلال أزمة كورونا من خلال استيراد آلات إنتاج الكمامات وشراء بعض المصانع.

إلى ذلك، وصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أمر المرشد الأعلى بحظر استيراد بعض اللقاحات الأجنبية بأنه "يتعامل مع الشعب الإيراني كرهائن".

فيما قالت منظمة العفو الدولية إن علي خامنئي "يتلاعب بحياة الملايين".

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