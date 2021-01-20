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مصر.. النيابة العامة تأمر بحبس أب حاول إحراق طفلته

عنف
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مصر.. النيابة العامة تأمر بحبس أب حاول إحراق طفلته

مقطعٍ فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي أظهر الأب وهو يخلع عن رضيعة ملابسها مهددًا بإحراقها

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي

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أمرت النيابة العامة المصرية بحبس أب شرع في قتل ابنته وتعريض حياتها للخطر.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت أمس الثلاثاء مقطعٍ فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الأب وهو يخلع عن رضيعةٍ ملابسها مهددًا بإحراقها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بسرعة التحقيق في الواقعة وضبطته.

وتواصل مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بـالمجلس القومي للطفولة والأمومة، فتبين ورود بلاغ بالواقعة إلى خط نجدة الطفل بالمجلس تضمن بيانات المتهم والرضيعة المجني عليها، والتي تبين أنها ابنته، وأكدت الشرطة صحة تلك البيانات.

وانتقلت النيابة العامة إلى محل الواقعة لمعاينته، وسألت والدة المجني عليها فشهدت بسبق نشوب نزاع بينها وبين زوجها المتهم، ثم في يوم الواقعة حدثت مشادَّة بينه وبين والدها أُبلغت الشرطة بها، فأخذ المتهمُ الرضيعةَ وخلع عنها ملابسها في الطريق العام، فصورته الشاهدة أثناء ذلك ونشرت التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثة نجلتنها، وقد أدلى والد الشاهدة وآخرون من الجيران بمضمون شهادتها في التحقيقات، وتبينت «النيابة العامة» بمناظرة المجني عليها تمزُّقَ ملابسها الظاهرة بالمقطع المشار إليه.

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وبضبط المتهم نفاذًا لأمر النيابة العامة استُجوب فيما نُسب إليه من الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر، فأقرَّ بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

وأكدت النيابة العامة بمناسبة تلك الواقعة تصديها بحزم لكل صور التعدي على الأطفال واستغلالهم وسرعة ملاحقة الجناة فيها لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً لما اقترفوه من جرائم.

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