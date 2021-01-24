  • مباشر
اللغة

باكستاني يموت دهسا بقطار أثناء تصوير فيديو على "تيك توك"    

قطار باكستان
قطار في باكستان (أرشيفية)

باكستاني يموت دهسا بقطار أثناء تصوير فيديو على "تيك توك"    

القطار دهس الشاب حمزة نافيد، البالغ 18 عاما، أثناء تصوير مقطع على القضبان

متابع الغاء المتابعة

إسلام آباد - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

قضى شاب دهسا بقطار في باكستان خلال تصويره مقطعا بكاميرا صديقه خلال المشي على سكك حديد بغية نشر التسجيل عبر "تيك توك"، حسب ما أعلن مسؤولون في الشرطة وهيئات الإنقاذ، السبت.

ووقعت الحادثة، الجمعة، في ضاحية روالبندي قرب العاصمة إسلام آباد.

وقال الناطق باسم هيئة الإغاثة المحلية، رجا رفاقت الزمان، إن الشاب حمزة نافيد، البالغ 18 عاما، كان يمشي على سكة حديد حين كان صديق له يصوره، مشيرا إلى أن "القطار الذي كان يتحرك صدمه أثناء التسجيل".

العراق.. مقتل 11 عنصراً من الحشد الشعبي في هجوم لداعش العراق العراق.. مقتل 11 عنصراً من الحشد الشعبي في هجوم لداعش

وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان غير أن الشاب كان قد توفي.

وأشار الناطق باسم هيئة الإغاثة إلى أن أصدقاء الضحية أبلغوا المسعفين أنه كان يصور مقطع فيديو لنشره على "تيك توك" وحساباته الأخرى على شبكات التواصل الاجتماعي. كما أكد مسؤول في الشرطة الحادثة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

رجل غيّر التقويم بفرنسا وانتحر قبل إعدامه زمن الثورة رجل غيّر التقويم بفرنسا وانتحر قبل إعدامه زمن الثورة
تعرف على مكونات مقام إبراهيم في المسجد الحرام تعرف على مكونات مقام إبراهيم في المسجد الحرام

الأكثر قراءة

جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ
جدل في جدل في "ناسا".. طفل يحيّر العلماء بسؤال بسيط!
التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض
"بشرة خير" أخيراً.. ثغرة قد تعطّل كورونا!
قضت 40 عاماً بينهم ثم رحلت.. قصة ممرضة فلبينية عاشت بالباحة قضت 40 عاماً بينهم ثم رحلت.. قصة ممرضة فلبينية عاشت بالباحة
الثأر من ترمب.. إدارة بايدن: تهديدات خامنئي غير مقبولة الثأر من ترمب.. إدارة بايدن: تهديدات خامنئي غير مقبولة

قبل أن تذهب

مخاوف من عودة المواجهات في ليبيا بسبب تمسك تركيا والوفاق ببقاء المرتزقة
مخاوف من عودة المواجهات في ليبيا بسبب تمسك تركيا والوفاق ببقاء المرتزقة

اكتشف المزيد