الأهلي والزمالك على قمتي مجموعتي الدوري المصري آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: القاهرة - د ب أ

أسفرت قرعة الدوري المصري لكرة القدم بشكلها المعدل، اليوم الثلاثاء، عن وقوع الأهلي والزمالك على رأس مجموعتين، وتم تقسيم بقية الأندية على المجموعتين للمرة الأولى في تاريخ المسابقة التي من المقرر انطلاقها في الثاني من شباط/فبراير المقبل.



وضمت المجموعة الأولى أندية الأهلي والجونة ووادي دجلة وسموحة وإنبي والإنتاج الحربي ومصر المقاصة واتحاد الشرطة والاتحاد السكندري، وسيستهل الأهلي مشواره بمواجهة الجونة.



أما المجموعة الثانية فتضم الزمالك وبتروجيت وحرس الحدود وطلائع الجيش والمقاولون العرب وتليفونات بني سويف وغزل المحلة والإسماعيلي والداخلية، وسيبدأ الزمالك مشواره أمام المقاولون العرب.



وبعد الانتهاء من منافسات دوري المجموعتين، تتجه النية داخل الاتحاد لتصعيد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعين ليصبح إجمالي الصاعدين 6 أندية، ويتم عمل دورة مجمعة من دور واحد لتحديد بطل الدوري المصري.