البرازيلي مورا آخر صفقات باريس سان جرمان آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: الدوحة - فرانس برس

عقد نادي باريس سان جرمان الفرنسي، مؤتمراً صحافياً، اليوم الثلاثاء، لتقديم لاعبه الجديد البرازيلي لوكاس مورا في متحف الفن الإسلامي بالعاصمة القطرية الدوحة.



وشارك في المؤتمر ناصر الخليفي، رئيس النادي، وليوناردو المدير الرياضي إلى جانب النجم البرازيلي الجديد.



وأعرب الخليفي في بداية المؤتمر عن سعادته بتوقيع ناديه عقداً مع لاعب مثل لوكاس مورا في بداية عام جديد، وقال إن لوكاس يعد من أفضل نجوم العالم ووجوده سيسهم في زيادة إمكانيات سان جرمان.



وأعلن أن اختيار الدوحة لتقيدم لوكاس لتواجد الفريق في معسكره بقطر وتوقف الدوري الفرنسي، وقال إن هدفنا إرسال رسالة للعالم إلى أي مدى وصلت إليه قطر.



وكشف الخليفي أن لوكاس هو آخر تعاقدات ناديه هذا الموسم، وقال إن التعاقد مع اللاعب البرازيلي كان من أهم أهدافنا، خاصة أنه لاعب صغير السن.



وأوضح أن سان جرمان يطمح للفوز بالدوري الفرنسي، لكنه أمر ليس بالسهل. وقال إن هدفنا الفوز بدوري أبطال أوربا في أقرب فرصة، كما أن سان جرمان يعمل حاليا على تأسيس فريق ليكون من أفضل الأندية الأوروبية خلال الفترة القادمة.



وأشار ناصر الخليفي إلى أن فريق باريس سان جرمان تملكه قطر، ولكنه فريق فرنسي ونحن نتشرف بالالتزام بقواعد الدوري الفرنسي.



ونفى أن يكون ناديه قد دخل في مفاوضات مع التونسي يوسف المساكني. وقال لا يوجد أي مفاوضات مع المساكني، ولكن إذا كان هناك لاعب عربي يمتلك إمكانيات أفضل لاعبي العالم فلن نتردد لحظة في التعاقد معه.



من جانبه، أكد لوكاس مورا أن اللعب مع سان جرمان حلم كبير في مسيرته الكروية، وأنه سيقدم أفضل ما لديه.



وأعرب عن سعادته للتدريب تحت قيادة مدرب كبير مثل الإيطالي كارلو انشيلوتي. وقال إنني لا أعتقد أن ذلك سيسبب أي ضغوط، فحياتي هي كرة القدم وسأبذل كل ما لدي لنحقق حلم الفريق معاً.