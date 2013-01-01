النصر السعودي يؤكد بقاء الأوزبكي شوكت إلى نهاية الموسم آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: الرياض - رويترز

قال نادي النصر، الساعي للقبه الأول في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، إنه لا ينوي إجراء أي تغيير على لاعبيه الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما اكتمل هذا الرباعي بضم البرازيلي رفائيل باستوس.



كما أكد سالم العثمان، مدير عام كرة القدم بالنصر الذي يحتل المركز الرابع بفارق 11 نقطة عن الفتح متصدر الترتيب، أنه لا توجد أي نية لدى ناديه للاستغناء عن المدافع الأوزبكي شوكت مولدجانوف.



ونقل بيان صادر عن النصر عن العثمان قوله يوم الثلاثاء "نحن في نادي النصر واضحون تماماً في هذا الجانب، ورئيس النادي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر سبق أن صرح وتحدث في أكثر من وسيلة إعلامية عن أن اللاعبين الثلاثة حسني عبد ربه وجيمي ايوفي وشوكت مولدجانوف مستمرون مع الفريق، ولا نية لتغيير أي منهم خلال الفترة الشتوية".



وأضاف "كما أن النادي أعلن رسمياً اسم اللاعب الرابع والذي بوجوده يكتمل عقد اللاعبين الأجانب وهو اللاعب البرازيلي رافائيل باستوس".



والشهر الماضي أعلن النصر التعاقد مع صانع اللعب باستوس من كلوج الروماني دون الكشف عن القيمة.