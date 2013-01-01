بايرن ميونيخ في الدوحة غداً لإقامة معسكر تدريبي آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: برلين - د ب أ

يتوجه فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم إلى قطر غداً الأربعاء، لإقامة معسكر تدريبي هناك آملاً في وضع حجر الأساس لمشوار ناجح في مسابقة الدوري الألماني (بوندسليغا) عقب انقضاء العطلة الشتوية الحالية مع سعي الفريق لاستعادة لقب البطولة.



وهذا هو الموسم الثالث على التوالي الذي يسافر فيه بايرن ميونيخ إلى الدولة الخليجية، حيث تحدث مدرب الفريق يوب هاينكيس عن "الأجواء المثالية" التي توفرها "أكاديمية أسباير" للتفوق الرياضي في العاصمة الدوحة.



ويستعد بايرن لخوض مباريات استعدادية في الدوحة، حيث يلعب أمام البطل القطري لخويا يوم السبت المقبل، فيما يلتقي مع منافسه بالبوندسليغا شالكه، الذي يتدرب بقطر أيضا، بعد ثلاثة أيام أخرى.



ويتوجه بايرن إلى الخليج بقائمته الكاملة باستثناء مدافعه المصاب هولجر بادشتوبر، ومن المقرر أن يبدأ تدريباته فور وصوله غداً استعداداً لاستئناف منافسات البوندسليغا عندما يلتقي مع فريق جرويتر فويرت في 19 كانون الثاني/يناير الجاري.



وصرح هاينكيس بموقع بايرن الرسمي على الإنترنت قائلاً: "عادة لا أحب السفر لمدة خمس أو ست ساعات لحضور معسكر تدريبي، ولكن قطر تستحق هذا العناء".



وأضاف: "فالطقس هناك إلى جانب الفندق والطعام والملاعب التدريبية، لا يوجد ما هو أفضل مما لديهم".



ويتصدر بايرن ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم متقدماً بفارق تسع نقاط أمام أقرب منافسيه، وقد أصبح الآن المرشح الأبرز لإحراز اللقب في الموسم الخمسين من عمر البوندسليغا بعدما نجح بوروسيا دورتموند في انتزاع اللقب الثمين من يدي بايرن في العامين الماضيين.



وطالب هاينكيس لاعبيه بالاحتفاظ بـ"الشغف" الذي ميزهم خلال النصف الأول من الموسم، وسيحرص المدرب الألماني على نقل هذه الرسالة إلى لاعبيه في قطر والتي تتركز على عدم وجود مكان للتراخي أو التهاون.



وقال هاينكيس: "هذا ما سأخبر به اللاعبين في أول حديث بيني وبينهم بقطر".



كما طالب ماتياس زامر، مدير الكرة في بايرن، اللاعبين بعدم التهاون طوال الموسم، ويرى أن مواجهة بايرن المقبلة أمام بوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا إلى جانب لقاء الفريق مع آرسنال الإنكليزي بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، إنما سيكونان "حافزين إضافيين" للاعبين.



ولا ينوي بايرن دخول سوق انتقالات اللاعبين هذا الشهر، ما يعني أن استمرار هاينكيس في منصبه سيكون محل الجدل الوحيد نهاية هذا الموسم عندما ينتهي عقده مع النادي. أما المدرب، الذي سيكمل 68 عاماً في أيار/مايو المقبل، فيرى أن معسكر قطر التدريبي المقبل قد يكون الأخير بالنسبة له مع بايرن في فترته التدريبية الحالية.



وكان زامر صرح لمجلة "كيكر" الألمانية بأن بايرن يدرس عدة خيارات في هذا الصدد، وتحدث عن مدرب "رفيع الشأن" للموسم المقبل.