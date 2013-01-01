عام جديد و خليجي 21 آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

اليوم الثلاثاء هو أول أيام السنة الميلادية الجديدة 2013 فكل عام وانتم بألف خير وبركة، ونتمنى أن تكون سنة مليئة بالنجاح على المستويين الشخصي والعام وبخاصة في المجال الرياضي، الذي نُبحر معه منذ سنوات طويلة، وأول استحقاق للرياضة العمانية في العام الجديد هو المشاركة في "خليجي 21" بمملكة البحرين في الفترة من 5 إلى 18 يناير الجاري، حيث منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم الفريق المستضيف والإمارات وقطر، و"الأحمر العماني" مدعو لقص شريط الافتتاح عندما يواجه أصحاب الضيافة في لقاء مرتقب، وعلينا أن نتذكر بأن منتخبنا في دورات الخليج لم يخسر أية مباراة بعد نهائي "خليجي 18" في أبوظبي، وكذلك منتخبنا لم يخسر ضربة البداية بعد "خليجي 15 " في الرياض، ونتمنى أن يستمر الحال في المشاركة القادمة رغم صعوبة المهمة وأتمنى أن يكون الفريق في أحسن حالاته، وأن تكون الإدارة الفنية للمنتخب قد وجدت ضالتهما في البدلاء المتوقع مشاركتهم، وعلى لوجوين أن يعرف حجم وأهمية دورات الخليج لدى الجماهير العمانية والخليجية بخاصة وأنه يخوضها للمرة الأولى، وسيعيش أحداثها وإثارتها داخل الملعب وخارجه.



نذهب هذه المرة للبحرين بطموح متجدد، ولابد أن نستفيد من درس "خليجي 20" في اليمن وكيف ودعنا البطولة من دورها الأول، نذهب هذه المرة بمدرب فرنسي آخر تضع عليه الجماهير العمانية آمالا عريضة لاستعادة اللقب.



ونقول دائماً ويتفق معنا المختصون بأن كأس الخليج لا تعترف بالأفضل دائماً وإلا لكانت السعودية قد فازت مثلا بكل الألقاب في التسعينيات لأنه الفريق الأفضل والأقوى خليجيا وآسيويا وذهب لـ"مونديالي أمريكا وفرنسا" في تلك السنوات، ولذلك علينا أن نكون أكثر حذرا في التعامل مع كل مباراة على حدة، ولأنك تلعب ثلاث مباريات في المجموعة فيجب عليك أن لا تخسر ضربة البداية، وعليك الاستفادة من كل الفرص المتاحة.



من عجائب دورات الخليج بعد نظام المجموعتين أن البطل يخرج من الدور الأول في البطولة التالية، تذكروا ماذا حصل لقطر والإمارات ومنتخبا في البطولات الفائتة، منذ "خليجي 17 "، هي وحدها دورة الخليج التي لا يكون المنطق منطقا في أغلب أحداثها، ولا يمكن أن ترشح منتخبا بعينه لأن الوضع مع بداية المنافسة سيتغير كثيرا.



في "خليجي 18" في المنامة على سبيل المثال كانت مشاركة الكويت غير مؤكدة وقبل أسبوع من البداية فقط تم إقرار المشاركة وتجميع اللاعبين بقيادة الوطني صالح زكريا، ورغم ذلك فاز "الأزرق" بالكأس مع وجود تحضير ومستوى قوي للسعودية والإمارات، ولا ننسى أن الكويت فازت بالدورات الثلاث السابقة التي أقيمت في البحرين "الأولى والثامنة والرابعة عشرة".



إن علاقة أهل الخليج بكأس الخليج علاقة محبة أزلية منذ 42 عاما، أجيال رافقت الحدث، وتربّت على منافساته وتنقلاته من بلد لآخر، أجيال رافقت الدورة وعاشت أفراحها وأحزانها، ولديها ذكريات خاصة معها، دورة الخليج تمثل ثقافة رياضية وكروية لدى المجتمعات الخليجية، ثقافة الفكرة والنشأة والتطور والنتائج والمستوى الذي أخرج المنتخبات الخليجية للعالمية ،وهي تمثل ثقلا كبيرا في أهميتها وأهمية الفوز بكأسها وكانت المنتخبات الخليجية وما زالت تستقدم أفضل المدربين مثل زاجالو وكارولس البيرتو وبيرتي فوجتس ومهاجراني وايفرستو وابو راس ولوبانوفسكي وسكولاري وكيروش وروي هدسون وتروسييه وميتسو وغيرهم.



إن العشق المتبادل في كل شيء بين أهل الخليج ودورتهم الحبيبة يجعل منها حدثا مهما جداً لا يمكن التنازل عنه أو إيقافه وهي عندما تعود كل سنتين تعود معها الذكريات والتوقعات والتحضيرات والسباق الإعلامي الكبير وهي باب من أبواب الشهرة لمن يبحث عن الشهرة وأشياء أخرى لن تجدها إلا في دورة الخليج، وهي لن يشعر بها إلا من عاش معها وتذوق حلاوتها ومرارتها، هي كأس الخليج التي تكسب المشهد عناوين كثيرة، وتقدم لنا إطارا جديدا للانطلاق، وتحكي فصلا آخر من فصول التنافس الكروي الخاص.



اختصار أخير.. دليل نجاح كأس الخليج أنها الحدث الرياضي العربي الوحيد الذي لم يتوقف.





نقلاً عن صحيفة "الشبيبة" العمانية

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