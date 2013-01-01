• لجنة الانضباط ولائحة الانضباط أمام تحديات قانونية خطيرة !
• بسبب المادة 104 من لائحة الانضباط السارية منذ 8 / 8 / 2012 م !
• قضية إمبامي-الزيلعي ستكون مثالاً !
• المادة 104 متناقضة !
• 104 /1 تنص على « جواز تقديم أي نوع من الأدلة» !
• هذا يعني أن الصور الفوتوجرافية (وغيرها) يجوز تقديمها كدليل!
• 104 /2 تنسف كل القضايا !
• فهي تنص على « رفض أي دليل يحط من كرامة الإنسان» !
• والصورة (المزعومة) المتواترة لا شك أنها « تحط من كرامة الإنسان» !
• معيار الرفض بسبب « كرامة الإنسان» يحتاج إلى ضابط، خصوصاً أنها « تلغي الدليل» !
• وبالتالي تـُلغى العقوبة ! فلا عقوبة إلا « بدليل» و«نص» !
• بل و « تحط من كرامة الإنسان» !
• المادة 104 / 3 أيضاً تزيد الأمر سوءاً وتعقد المسألة !
• فهي تقبل « الأدلة المادية و آراء الخبراء و تسجيلات الفيديو»!
• هذا يعني قبول التسجيلات الصوتية والمرئية والصور!
• بحسب المادة 104 /2 من لائحة الانضباط سيخسر النصر والزيلعي القضية ضد الصورة «المزعومة» !
• فالمطلوب دليل لاتخاذ عقوبة !
• والعقوبة يجب أن تكون « بنص» من لائحة الانضباط !
• ولائحة الانضباط « ترفض» أي دليل « يحط من كرامة الإنسان» !
• والصورة « المزعومة» تجسيد حقيقي « لإهدار كرامة الإنسان» !
• بالتالي لا عقوبة !
• سألوا الفشـّار من (يحط) من كرامة الإنسان في لائحة الانضباط!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال المادة (104)!
نقلاً عن صحيفة "الشرق" السعودية
كرامة الإنسان
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