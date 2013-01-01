كرامة الإنسان آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

• لجنة الانضباط ولائحة الانضباط أمام تحديات قانونية خطيرة !



• بسبب المادة 104 من لائحة الانضباط السارية منذ 8 / 8 / 2012 م !



• قضية إمبامي-الزيلعي ستكون مثالاً !



• المادة 104 متناقضة !



• 104 /1 تنص على « جواز تقديم أي نوع من الأدلة» !



• هذا يعني أن الصور الفوتوجرافية (وغيرها) يجوز تقديمها كدليل!



• 104 /2 تنسف كل القضايا !



• فهي تنص على « رفض أي دليل يحط من كرامة الإنسان» !



• والصورة (المزعومة) المتواترة لا شك أنها « تحط من كرامة الإنسان» !



• معيار الرفض بسبب « كرامة الإنسان» يحتاج إلى ضابط، خصوصاً أنها « تلغي الدليل» !



• وبالتالي تـُلغى العقوبة ! فلا عقوبة إلا « بدليل» و«نص» !



• بل و « تحط من كرامة الإنسان» !



• المادة 104 / 3 أيضاً تزيد الأمر سوءاً وتعقد المسألة !



• فهي تقبل « الأدلة المادية و آراء الخبراء و تسجيلات الفيديو»!



• هذا يعني قبول التسجيلات الصوتية والمرئية والصور!



• بحسب المادة 104 /2 من لائحة الانضباط سيخسر النصر والزيلعي القضية ضد الصورة «المزعومة» !



• فالمطلوب دليل لاتخاذ عقوبة !



• والعقوبة يجب أن تكون « بنص» من لائحة الانضباط !



• ولائحة الانضباط « ترفض» أي دليل « يحط من كرامة الإنسان» !



• والصورة « المزعومة» تجسيد حقيقي « لإهدار كرامة الإنسان» !



• بالتالي لا عقوبة !



• سألوا الفشـّار من (يحط) من كرامة الإنسان في لائحة الانضباط!



• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال المادة (104)!



نقلاً عن صحيفة "الشرق" السعودية

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