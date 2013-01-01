لوف لدينا الموهبة ولكننا الآن بحاجة للفوز بالألقاب آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: برلين - د ب أ

يسعى يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، إلى أن يتطور هذا الفريق ليصبح قادراً على الفوز بالبطولات في عام يسعى خلاله المنتخب الألماني لضمان تأهله لنهائيات بطولة كأس العالم بالبرازيل العام المقبل.



وصرح لوف في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قائلاً: "من المهم أن يواصل الخط البياني لمستوى تعلم منتخبنا اليافع صعوده إلى الأعلى، رغم أن التطور الذي شهده الفريق خلال السنوات القليلة الماضية كان مذهلاً ولا يمكنه الاستمرار بهذه السرعة".



وأوضح لوف أن الفرق الأخرى تحسد المنتخب الألماني على مجموعة اللاعبين الدوليين الحاليين التي يضمها، ولكن هؤلاء اللاعبين "عليهم أن يتطورا ليصبحوا فريقاً قادراً على الفوز بالألقاب بمختلف البطولات".



وتعرضت ألمانيا لأكثر من صدمة في العام الماضي عندما خسرت في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأوروبية "يورو 2012" أمام إيطاليا، وكذلك عندما تحول تقدمها 4/صفر على السويد بإحدى المباريات المؤهلة لنهائيات مونديال 2014 إلى التعادل 4/4.



ولكن لوف أكد أنه يشعر بأن "الموقف تغير الآن"، قبل أن يضيف: "نريد العودة للهجوم من جديد".