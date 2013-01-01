مانشستر يونايتد يتأهب للانقضاض على رونالدو آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: غزة - محمود زقوت

بات هداف نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفاً ملحاً لناديه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي، حيث كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن النادي الإنكليزي يُخطط لاسترجاع رونالدو الذي دافع عن ألوانه مدة ست سنوات خلال الفترة ما بين 2003 وحتى 2009.



وطبقاً لما أوردته الصحيفة فإن مانشستر يونايتد رصد مبلغ 60 مليون يورو لإتمام الصفقة والتعاقد مع النجم البرتغالي للدفاع عن ألوان الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وذكرت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تعتزم إدراج صانع ألعاب الفريق الدولي البرتغالي لويس ناني، إضافة إلى الحارس الإسباني دافيد دي خيا، لإقناع إدارة ريال مدريد في ترك اللاعب، إذ تناثرت الأخبار مؤخراً حول نية ريال مدريد التعاقد مع دافيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنكليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت الصحيفة نقلاً عن صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن المهاجم البرتغالي كشف عن رغبته في عدم تجديد عقده مع ناديه ريال مدريد والذي يستمر لمدة موسمين آخرين.



وتكهنت الصحيفة بأن مهاجم ريال مدريد قد رفض التجديد لسببين، الأول يرجع إلى كونه بالفعل جاداً في قرار الرحيل عن النادي الملكي، في حين أن السبب الثاني يعود إلى رغبة رونالدو الجامحة في الضغط على رئيس النادي فلورينتو بيريز لكي يوافق على زيادة قيمة عقده السنوي عن 25 مليون جنيه إسترليني.



وأكدت الصحيفة أن مستقبل اللاعب البرتغالي يشوبه الغموض، مشيرة إلى أن اللاعب قد يفضل العودة إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد لأسباب فنية، إذ تجمعه علاقة وطيدة بالمدير الفني للفريق السير أليكس فيرغسون، كما أن اللاعب لا يزال يحمل مشاعر جياشة تجاه ناديه السابق رغم مرور وقت طويل على مُغادرته لملعب أولدترافورد، حيث ذكر في تصريح لصحيفة "آس" الإسبانية "لن أحتفل إذا استطعت التسجيل في مانشستر يونايتد، لقد أمضيت ست سنوات رائعة في ذلك الفريق ولا زلت أحتفظ بعلاقات مميزة مع زملائي السابقين والمدرب".



في المقابل، فإن اللاعب البرتغالي قد يجد نفسه لاعباً في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في حال كان يبحث عن الأمور المادية.



ودافع رونالدو عن ألوان مانشستر يونايتد مدة ست سنوات خلال الفترة ما بين 2003 وحتى 2009 تخللتها العديد من النجاحات على الصعيد المحلي والقاري حتى رحل عام 2009 إلى صفوف ريال مدريد في صفقة تعد الأغلى في تاريخ كرة القدم، إذ كلفت خزينة النادي الملكي 94 مليون يورو.



وحقق رونالدو العديد من الألقاب مع الشياطين الحمر، إذ حصد لقب الدوري الإنكليزي ثلاث مرات، إضافة لفوزه بكأس إنكلترا مرة واحدة وكأس رابطة المحترفين مرتين، فضلاً عن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وبطولة الدرع الخيرية مرة واحدة، كما يعتبر البرتغالي هو اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز الذي استطاع التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم منذ عام 1992.