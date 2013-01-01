مانشيني الفشل في ضم فان بيرسي ربما يكلف سيتي اللقب آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: لندن - د ب أ

حدد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، أمراً واحداً ربما يكلف فريقه لقب مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لهذا الموسم، ألا وهو فشل النادي في ضم المهاجم الهولندي روبين فان بيرسي لصفوفه.



وكان فان بيرسي انضم لخصم سيتي العملاق مانشستر يونايتد قادماً من آرسنال الصيف الماضي، وسجل اللاعب 14 هدفاً خلال 20 مباراة لعبها مع فريقه الجديد حتى الآن بهذا الموسم.



وقال مانشيني خلال استعدادات سيتي لمواجهة ستوك سيتي اليوم الثلاثاء: "روبين فان بيرسي لاعب بالغ الأهمية بالنسبة لمانشستر يونايتد. لقد غير موقفهم، وهو ما يصنع الفارق بينهم وبيننا".



ومع استمرار تألق فان بيرسي مع يونايتد، يحتل حامل اللقب سيتي حالياً المركز الثاني بترتيب الدوري الإنكليزي بفارق سبع نقاط خلف يونايتد. وأوضح مانشيني أن اللاعب الهولندي كان قريباً من الانضمام إليه في سيتي.



وقال مانشيني: "كنا قريبين للغاية من ضمه قبل ثلاثة أو أربعة أشهر من انتقاله ليونايتد. أردنا ضم فان بيرسي لأننا كنا نعرف أنه سيكون لاعباً مهماً".



وأضاف: "إنه يختلف تماماً عن باقي مهاجمي الفريق. كنا نريده من أجل دوري الأبطال ومن أجل الدوري الإنكليزي أيضاً".



وتابع المدرب الإيطالي: "كنا واثقين من أنه في طريقه للانضمام إلينا، ولكن هذا لم يحدث ولا يمكننا الآن القيام بأي شيء حيال ذلك".



وأعرب مانشيني عن ثقته في أن مهاجمي سيتي الحاليين، سيرخيو أغويرو وكارلوس تيفيز وإدين دزيكو وماريو بالوتيللي، على قدر عال من الكفاءة لمساعدة سيتي على الاحتفاظ بلقبه كبطل إنكلترا.



وقال: "إنني سعيد للغاية، ففي العام الماضي كنا الفريق صاحب أعلى رصيد من الأهداف في الدوري الإنكليزي".



وأضاف: "ولكن عندما تكون لديك الفرصة لتدعيم فريقك بلاعب كبير آخر، فهذا الأمر مهم، فمع وجود فان بيرسي كان بإمكاننا أن نلعب بثلاثة مهاجمين في بعض المباريات".