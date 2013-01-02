أهلا كأس الخليج آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

ودعنا عاما ونستقبل عاما جديدا هناك بعض الأمنيات الشخصية الرياضية أتمناها أن تحقق، أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب وأن نحافظ على أنظمتنا وقوانيننا ولوائحنا ولا نخالفها لأي ظرف ما إلا للأسباب المنطقية يتم الاتفاق عليها من الجميع..







● أن تعود الكرة الإماراتية إلى عصر الانتصارات ونطوي عصر الانتكاسات وأن نفكر في التخلص من بعض عيوبنا ولا يهمنا سوى المصلحة العامة وننسى مصالحنا الشخصية والفردية.







● أن يبتعد بعض" المتطفلين" عن الإعلام وأن يتركوه لأهله بعيدا عن الوصايا التي "خربت" العقول.







● أن نحافظ على التمثيل المشرف في المشاركات الخارجية، فليس كل من هب ودب يمثلنا أليس كذلك؟







● أن لا نتصيد لبعضنا البعض وأن نرتقي إلى مستوى الوعي والإدراك لمفهوم الرياضة السامي.







● ونعود لحكايتنا مع كأس الخليج لكرة القدم ويستمر الوضع مرة أخرى، فقد أفلت اللقب منا هذه المرة على أرضنا وبين جمهورنا في آخر دورة خليجية نظمناها عام1994 فبعد انطلاقة مميزة بفوزنا على قطر 2/صفر، وتعادلنا مع السعودية 1/1 وانتصار مؤكد على الكويت 2/صفر وفجأة تعثرنا أمام البحرين وفشلنا في هز الشباك ووقعنا في مصيدة التعادل ليقفز الفريق السعودي للصدارة قبل المرحلة الأخيرة ويهزم الكويت 2/صفر في موقعة لن تنساها الجماهير الخليجية عندما عاقب الاتحاد الكويتي عددا من لاعبيه بسبب سلوك البعض منهم وهروبهم من المعسكر. ويضيع اللقب منا في مشهد أصاب الجماهير.







● وفي دورة 98 بالمنامة بقيادة البرتغالي كيروش فزنا بالمركز الثالث. وفي خليجي 15 بالرياض حققنا فوزا واحدا في بداية الطريق على عمان، ولكننا تدحرجنا إلى الوراء تدريجيا إلى أن انتهى بنا المطاف في المركز الأخير وهو من أسوأ المراكز لنا في تاريخ المشاركة في كأس الخليج في عهد الهولندي بونفرير بجانب الدورة العاشرة. وفي خليجي 16 بالكويت حققنا المركز الخامس بقيادة الإنجليزي هيدسون ولجنة مؤقتة تولت المهمة الإدارية.







● وفي خليجي 17 بالدوحة بقيادة الهولندي آديموس لم تكن المشاركة على المستوى الطموح وودعنا المنافسة من الدور الأول بعدما لعبنا ضمن المجموعة الأولى مع العنابي والعماني والعراقي وتعادلنا في المباراة الأولى مع العنابي 2/2 بعد أن كان متقدما بهدفين نظيفين لكن الأداء القطري القتالي منح الفريق النقطة الثمينة التي كانت بمثابة انطلاقة نحو البطولة بينما صدمة الوداع المبكر لمنتخبنا لأول مرة في تاريخه وخسرنا أمام العماني 1/2 وتعادلنا مع العراق 1/1 وودعنا المنافسة برغم أننا كنا نتقدم ولكن نتراجع في النهاية.. وغدا نكمل من البحرين وأهلا خليجي 21.



نقلاً عن صحيفة "الشرق" القطرية

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