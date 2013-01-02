اتحاد الرجل الغائب آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

يخطئ من يعتقد أن هذا الفريق " المخطط " لا زال نمراً مفترساً يجهز على خصومه بنفس القوة التي تعودوها منذ أن عرف العالم قرناً جديداً ولاعباً أسمه محمد نور يقف في منتصف الملعب ويحيط به معاونوه وأصدقائه وفي أحيانٍ كثيرة الرجال الذين يتفقون معه في كل شيء حتى ضد المدرب والإدارة .



يخطئ من يعتقد أن هذا الفريق لا زال " منصوراً " حتى من جماهيره التي باتت تعرف الحقيقة لكنها تفضل قسراً العيش على أمل و وجهاً محفوظ من الشماتة لو قررت يوماً أن تكون صادقة مع أوضاع الفريق وتطالب بعلاج الخلل الواضح بدل انتظار الرجل الغائب , أو الرجل الحاضر الذي يدير النادي من منتصف الملعب .



كل شيء في الإتحاد يبدو مترهلاً وتغزوه التجاعيد أعمار اللاعبين الذين يقفزون إلى التشكيلة الأساسية هي الأكبر في دوري زين , أعمار اللاعبين أول أسباب تراجع الفريق وأهم أعراض شيخوخة النمر الذي بات يلعب بدون خطة وفي أحيان ما بخطة مصابة بالزهايمر نسيت كثيراً الطريق إلى المرمى .



مشكلة الإتحاد الثانية مشكلة الرئيس الذي يتغير أكثر من المدرب , هذا الأمر لا يحدث مع أندية دوري زين الأخرى , أنه أمر خاص وفريد وجنوني ثلاثة رؤساء في ثلاثة أعوام .. وأعتقد أن هذا كافياً لتكتشف أن مشكلة الفريق بدأت منذ أن أختفى الرجل الذي حوّل الفريق إلى ماكينة بطولات وبورصة أحداث تصعد وتهبط قبل أن يغرق سوق الإتحاد في الديون وهروب اللاعبين الأجانب والقضايا المتتالية التي تكاد تصبح أكثر من اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق المنهك .



يصوم الإتحاد عن البطولات في فترة قياسية لم تحدث منذ 1997 م , ومع غيابه عن دوري ابطال اسيا هذا العام والعام المقبل سيكون الفريق في وضع جيد لإعادة بنائه مرة اخرى , وهو أمر ليس صعب .. مع وجود أسماء شابة وبارزة مشكلتها الآن أنها تمثل دور الدوبلير للأبطال السابقة .. وهذا تحديداً يتطلب شجاعة فنية وإدارية تقصي كل من ثقلت تحركاته في المعلب أو بدأ يشعر بالملل من فكرة الإنبراش و مطاردة اللاعبين وخطف الكرة .



يحتاج الإتحاد لنور آخر يسطع من رجل ما في الملعب ربما عسيري عبد الفتاح أو المولد فهد , و في خارج المعلب حتى الآن كل الأسماء الإدارية جربت حظها , كل من جاء في ثلاثة أعوام كشف أن الفريق بحاجة لأسماء جديدة وروح نمرٍ جديد ينسى فكرة افتراس خصومه ويبدأ في افتراس همومه ومشاكله التي حولته في غفلة من الزمن إلى مجرد فريق يحتل فقط المركز السابع في الدوري .

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