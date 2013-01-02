الزمالك يلاقي مونشنغلادباخ الألماني ودياً في الإمارات آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: القاهرة - جمال محمد

وافق الجهاز الفني في الزمالك بقيادة البرتغالي فييرا، على اللعب مع فريق بروسيا مونشنغلادباخ ودياً خلال المعسكر التدريبي للفريق بمدينة دبي يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري، ومع كاظمة الكويتي يوم 23 من نفس الشهر.



من جانبه، طلب فييرا من الدكتور عبداللة جورج، رئيس لجنة التعاقدات، إجراء اتصالاته لاستعارة أو شراء ثلاثة لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، وهم باسم علي ظهير أيمن المقاولون، ومروان محسن مهاجم بتروجيت، وأيمن حفني صانع ألعاب فريق طلائع الجيش.



وشدد فييرا على أنه يحتاج لدعم الفريق بصانع ألعاب بديل للنجم الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، وأيضاً مهاجم سوبر وظهير أيمن يمتاز بالقدرة الهجومية.



وأكد مدرب الفريق أسامة نبية لـ"العربية.نت" أن المدير الفني أكد خلال اجتماعه مع رئيس لجنة التعاقدات أن ضم لاعبين من خارج النادي سيكون في أضيق الحدود لأنه سيعتمد بشكل كبير في الفترة القادمة على الناشئين من أبناء الزمالك.



وعن المفاوضات التي تجرى مع مهاجم حرس الحدود، أحمد عيد عبدالملك، شدد على إغلاق هذا الملف بسبب مبالغة اللاعب في مطالبه المادية.