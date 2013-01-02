النعيمي البحرين جاهزة لاستضافة كأس الخليج آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: المنامة - د ب أ

قال البحريني أحمد النعيمي، المدير العام للجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي الـ21 لكرة القدم المقرر إقامتها في العاصمة البحرينية المنامة، السبت المقبل، إن بلاده جاهزة تماماً لاستضافة الحدث الخليجي والعربي الأبرز، مؤكداً أن "كل الاستعدادات الفنية والمعنوية تسير وفق خطط مدروسة ووتيرة متسارعة لإظهار البطولة بأفضل مستوى".



وأكد النعيمي أن اللجنة المنظمة أبلغت بوصول السويسري جوزيف سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الافتتاح، وأنه سيكون على رأس المدعوين لخليجي 21.



وأوضح النعيمي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأربعاء، أن الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس اتحاد الكرة الأوروبي، سيصل إلى المنامة السبت المقبل، ويصل رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح، والأردني الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في نفس اليوم.



وكشف عن أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للرياضة والشباب البحريني، أمر بدخول الجماهير مجاناً في جميع مباريات بطولة كأس الخليج، وذلك في محاولة لمنح الفرصة للجماهير للحضور بكثافة كبيرة بهدف إنجاح البطولة، وأن مباريات المجموعتين الأولى والثانية ستقام على ملعب استاد خليفة الدولي وملعب الاستاد الوطني، فيما تم تخصيص ملاعب الأندية لاستضافة تدريبات المنتخبات الثمانية بالبطولة.



وقال النعيمي: "سيرعى حفل الافتتاح العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وسيعطي شارة الانطلاق للبطولة يوم السبت المقبل بحضور نخبة من كبار المسؤولين الكرويين في العالم".



من ناحية أخرى، أكد البحريني وحيد الدوي، المنسق العام لحفلي الافتتاح والختام في اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 21 في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية، إن حفل الافتتاح سيكون مبسطاً إلى درجة كبيرة، وأن مدته لن تتجاوز الـ30 دقيقة، وأنه سيتضمن أوبريت غنائياً للمطربين الإماراتي حسين الجسمي والبحرينيين نزار عبدالله ومحمد الهرمي وفاطمة الزياني.



وأضاف: "كما ستكون هناك شركة سيتين إيفنت الفرنسية لتقديم عروض موسيقية، وسيتم خلال الحفل القصير إعطاء صورة مبسطة عن تاريخ المنتخبات المشاركة من خلال ثقافة دولها وموروثها الشعبي".