تشلسي يقترب من ضم السنغالي ديمبا با مهاجم نيوكاسل آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي نيوكاسل الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه وافق على عرض تشلسي الإنكليزي للتعاقد مع مهاجمه السنغالي ديمبا با.



وأوضح نيوكاسل في بيان له اليوم "نيوكاسل يؤكد أن تشلسي قدم إليه عرضا رسميا لضم ديمبا با وأن العرض يتغلب على بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب".



وأضاف "النادي أعطى اللاعب تصريحا بالتفاوض مع تشلسي ولذلك لن يكون ديمبا با ضمن تشكيلة الفريق في مباراته المقررة مساء اليوم أمام إيفرتون بالدوري الإنكليزي".



ويقتسم ديمبا با حاليا صدارة قائمة هدافي الدوري الإنكليزي للموسم الحالي برصيد 13 هدفا.



ويحتاج ديمبا با ، الذي يتردد أن الشرط الجزائي في عقده مع نيوكاسل، إلى التفاوض مع تشلسي حاليا بشأن البنود الخاصة به.