تشيلسي ينوي إراحة توريس في النصف الثاني من الموسم آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: لندن - رويترز

كان فرناندو توريس أكثر لاعبي تشيلسي (من غير حراس المرمى) مشاركة خلال النصف الأول من موسم دوري إنكلترا الممتاز لكرة القدم، إلا أن المدرب رفائيل بنيتز قال اليوم الأربعاء، إنه ينوي إراحة المهاجم الإسباني قليلاً خلال النصف الثاني من الموسم من أجل منح فرصة اللعب لبقية أفراد الفريق أيضاً.



وتضاءلت الخيارات الهجومية لتشيلسي بعد رحيل ديدييه دروغبا وسالومون كالو في نهاية الموسم الماضي، وإعارة روميلو لوكاكو إلى وست بروميتش البيون إلى جانب معاناة دانييل ستوريدج من الإصابة.



ونقل الموقع الرسمي لتشيلسي عن المدرب الإسباني بنيتز قوله "نحن نحاول تنظيم أمور الفريق، ولذا فإنني سأمنح توريس بعض الراحة بمجرد تمكني من ذلك. إنه مهاجمنا الأول، إلا أننا سنحاول إراحته بعض الشيء وأداء الأمور بالشكل المناسب".



وأضاف المدرب "كل لاعب يريد المشاركة في كل مباراة إلا أنني أعتقد أن اللاعبين يدركون أن تحقيق أي إنجاز يتطلب إشراك جميع أفراد الفريق".



وأحرز توريس 14 هدفاً في كل المنافسات في الموسم الحالي، وسيلتقي فريقه في وقت لاحق يوم الأربعاء مع جاره اللندني المتعثر كوينز بارك رينجرز، وسيتطلع توريس إلى تكرار ثلاثيته في مرمى نفس المنافس في الموسم الماضي.



وسيعيد الفوز على كوينز بارك رينجرز تشيلسي بطل أوروبا إلى المركز الثالث بين فرق دوري إنكلترا العشرين.