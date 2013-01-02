رونالدو الحياة تستمر حتى لو لم أفز بالكرة الذهبية آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: مدريد - فرانس برس

اعتبر مهاجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو أن عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، لن يشكل نهاية العالم بالنسبة له.



وقال رونالدو الذي يتنافس مع غريميه في برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي والإسباني اندريس إنييستا، في مؤتمر صحافي: "أحب لو أفوز بها لكن في حال لم يتحقق هذا الأمر فالحياة تستمر. لا بأس بذلك".



وكان رونالدو أحرز الجائزة عام 2008 لكن ميسي توج بها في المواسم الثلاثة السابقة، وهو مرشح ليصبح أول لاعب في التاريخ يحرزها أربع مرات.



واعتبر رونالدو أن أمامه أولويات أخرى أهم من الجائزة متمثلة بفريقه ريال الذي يتخلف حاليا بفارق 16 نقطة عن برشلونة المتصدر في الدوري المحلي، مضيفا "الفريق هو الأمر الأهم بالنسبة لي".



وسيقام حفل اختيار أفضل لاعب في العالم الاثنين المقبل.