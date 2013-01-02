ريكارد تصريحات هزازي لا تهمني وجدول المباريات غير صحي

أكد الهولندي فرانك ريكارد، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، أنه سيرجئ الكشف عن التشكيلة النهائية لفريقه التي تضم 23 لاعباً لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي المقرر انطلاقها السبت المقبل بالبحرين بسبب الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين في التدريب الأخير.وأرجأ ريكارد إعلان القائمة إلى وقت متأخر من مساء الأربعاء أو صباح غدٍ الخميس لإصابة بعض اللاعبين مثل: سلمان الفرج وأسامة المولد وياسر الشهراني ووليد عبدالله.وانتقد ريكارد، في مؤتمر صحافي اليوم بالدمام، جدول مباريات كأس الخليج، واصفاً إياه بالخاطئ وغير الصحي؛ لأنه يضر باللاعبين، حيث يضطرون لخوض مباراة كل يومين.

وقال ريكارد: "جدول مباريات البطولة خاطئ وغير صحي، سيتسبب في إصابات للاعبين ولن يكون بإمكانهم تقديم مستويات لائقة لعدم حصولهم على الوقت الكافي للراحة، كما أن النظام العالمي في البطولات القارية والدولية يعطي المساحة للعب كل ثلاثة أيام على الأقل".



وأوضح أن ضغط المنافسات السعودية، حيث الدوري المحلي للمحترفين، تسبب في كثرة الإصابات بالمنتخب ما دفعه لإلغاء المباريات الودية الدولية قبل "خليجي 21".



وأكد مدرب المنتخب السعودي أن بطولة كأس الخليج صعبة للغاية وليس بالإمكان التكهن ببطلها، لكنه أكد رغبته الجادة في الفوز بالكأس.



وعن تصريحات نايف هزازي، مهاجم اتحاد جدة، التي قال فيها إن قرار استبعاده من قائمة المنتخب لم يكن قراراً من ريكارد وإنما من مسؤول آخر يتحكم في مَنْ يضم ومَنْ يستبعد، وأن استبعاده لم يكن فنياً أبداً، قال ريكارد: "لن أجادل هزازي في هذا الكلام. كلامه لا يعنيني ولا يهمني. أنا مَنْ يختار التشكيل. لست أنا مَنْ يخضع للضغوط. إنني صاحب القرار الأول والأخير في الاختيارات".



وشدد ريكارد على أن هزازي لاعب كبير ومميز لكن ذلك لا يعني أن أضمّه، كاشفاً أيضاً عن رفضه بشأن ما يقال عن أن استدعاء ياسر القحطاني للتشكيلة جاء لإنقاذ الأخير لمنتخب بلاده.



وأضاف "ياسر القحطاني لاعب ممتاز وهداف من الطراز الأول، لكن ذلك لا يعني أن غيره ليسوا هدافين ومميزين.. كلهم قادرون على حسم أمر التهديف في شباك الفرق الأخرى.. هذا لا يعني نقداً للقحطاني وإنما للرد على اختصار الهجوم في لاعب واحد".