عيد انضمام المرأة السعودية لعضوية مجلس اتحاد الكرة شائعة آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: الرياض - د ب أ

قال أحمد عيد الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكرة القدم: "إن ما تردد بشأن استعانة الاتحاد بالمرأة السعودية لتنضم إلى عضوية مجلس الإدارة غير صحيح على الإطلاق"، موضحا أنه لم يناقش ذلك أبدا ولم يتحدث عنه لكنه في ذات الوقت مع اهتمام المرأة بالرياضة ولها الحق في ممارستها للحفاظ على صحتها.



وأضاف "لا أعرف من أثار هذه الشائعة.. لم أفكر أبدا في ذلك ولكن هذا لا يعني أنني ضد ممارسة المرأة للرياضة بل معها وأشدد على ذلك لكنني لم أناقش مع زملائي في مجلس الإدارة مثل هذا التوجه أو الإجراء على الاطلاق".



وأكد عيد، في تصريح للصحافيين، عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة الجديد اليوم على أن ديون الاتحاد "تصل إلى نحو 40 مليون ريال سعودي" نافيا في الوقت نفسه أن تكون قد تجاوزت المئة مليون ريال.



وأضاف "نقوم بخطى متسارعة الآن لتسديد الديون خاصة تلك التي تعنى بالأندية ومن يقوم بذلك هي الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهي من تتولى هذه المسؤولية باعتبارها تملك الإمكانات المالية".



وعين مجلس إدارة الاتحاد عدنان المعيبد متحدثا رسميا باسم الاتحاد، علما أن المعيبد نال 42 صوتا للفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة بنادي الاتفاق السعودي.



وأشار عيد إلى أن الاتحاد سيستعين بشركة عالمية كبرى لدراسة الوضع المالي للاتحاد كما جرى تشكيل فريق عمل لإجراء دراسة على وضع اللجان التابعة لاتحاد الكرة ووضع المعايير المناسبة لتشكيل اللجان.



وأوضح أن الشخصيات التي ستنضم لهذا الفريق هي سلمان القريني وصالح أبو نخاع وخالد المقرن وعبد اللطيف بخاري والأمين العام لاتحاد الكرة عبد الله السهلي.



وأعلن عيد عن تأجيل تشكيل اللجان لنهاية الموسم الكروي السعودي الحالي في يونيو المقبل/حزيران، رغبة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لمنحهم الفرصة للاختيار الصحيح.



وتشكل فريق عمل آخر لمتابعة ومساندة إدارة المنتخبات السعودية لكرة القدم، حيث يترأس هذا الفريق أحمد عيد ويضم محمد السليم وخالد الزيد وجاسم الجاسم وسياف المعاوي.



وكشف عيد، الذي حصل على 32 صوتا في انتخابات مجلس الإدارة في 20 ديسمبر/كانون الثاني، المنقضي مقابل 30 صوتا لخالد المعمر، عن استمرار اللجان المؤقتة لتسيير الأعمال حتى نهاية الموسم الحالي.



وأوضح أن فهد المصيبيح مستمر في رئاسة لجنتي المسابقات والفنية لأنه لم يقدم استقالته، فضلا عن استمرار الدكتور هادي اليامي في رئاسة لجنة الاستئناف، والدكتور صالح الخضر في رئاسة لجنة الانضباط، وعمر المهنا في رئاسة لجنة الحكام واستمراره هو في رئاسة لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين.