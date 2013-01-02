فيلانوفا يحضر أول تدريبات برشلونة في العام الجديد آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: برشلونة - د ب أ

ظهر المدرب تيتو فيلانوفا، اليوم الأحد، في المدينة الرياضية لنادي برشلونة لمتابعة عودة لاعبيه إلى التدريبات، بعد 13 يوما فحسب من خضوعه لجراحة استئصال ورم في الحنجرة.



ووصل المدرب، الذي خضع لجراحة معقدة في 20 ديسمبر الماضي/كانون الأول، في العاشرة صباحا إلى تدريب فريقه متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.



وحيا فيلانوفا لاعبي الفريق الأول التسعة الذين حضروا التدريب الصباحي، ومن المنتظر أن يقود التدريب المسائي بحضور باقي أفراد الفريق.



وبحسب وسائل الإعلام المحلية، يأمل المدرب أن يتمكن من قيادة الفريق في مباراته المقبلة في الدوري، الأحد المقبل، أمام إسبانيول في "ديربي" مدينة برشلونة.



كان ساندرو روسيل رئيس برشلونة قد ألمح في تصريحات له الأسبوع الماضي إلى أن تعافي المدرب سيستغرق فترة تتراوح بين 15 إلى 20 يوما.



ومن المنتظر أن يخضع المدرب خلال الفترة المقبلة لجلسات استشفاء بالتزامن مع عودته لقيادة الفريق.