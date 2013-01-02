مرسيليا الفرنسي يتعاقد مع الجزائري قدير آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: باريس - رويترز

قال مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء: " إنه تعاقد مع لاعب الوسط الجزائري الدولي فؤاد قدير لاعب فالنسيان".



ولم يكشف مرسيليا النقاب عن مبلغ الانتقال أو مدة التعاقد.



ويحتل مرسيليا المركز الثالث بين فرق دوري فرنسا العشرين برصيد 38 نقطة، متساويا في الرصيد مع باريس سان جيرمان المتصدر.



وقال مصدر قريب من مرسيليا إن قدير ارتبط مع النادي بعقد لمدة ثلاث سنوات ونصف.



وسيكون قدير (29 عاما) الذي لعب 15 مباراة دولية ضمن تشكيلة منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في جنوب إفريقيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.



وقال مرسيليا عبر موقعه الرسمي على الانترنت (www.om.net): "اللاعب الجديد سيضطر لمغادرة مرسيليا لوقت قصير في يناير إلا أنه شارك في أول تدريب مع زملائه اليوم الأربعاء".



ولعب قدير، الذي خاض 82 مباراة في الدوري الفرنسي، دورا محوريا في مسيرة فالنسيان السادس في قائمة فرق دوري فرنسا هذا الموسم وأحرز له ستة أهداف وصنع أربعة آخرين خلال 18 مباراة.