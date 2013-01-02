مشادة كلامية بين معوض وصديق في تدريبات الأهلي المصري آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: القاهرة - جمال محمد

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، اليوم، مشادة بين الثنائي سيد معوض وأحمد صديق بسبب كرة مشتركة بينهما، فقام معوض بنهر صديق بشدة مما أغضب الأخير ورد على معوض، وتم احتواء الموقف سريعاً من جانب مدير جهاز الكرة سيد عبدالحفيظ الذي حذر الثنائي من تكرار ذلك.



ويعاني الثنائي معوض وصديق من التوتر هذه الأيام، حيث يترقب الأول مصيره من التجديد مع الأهلي من عدمه، بينما الثاني ينتظر مصيره ببقائه أو الاستغناء عنه وعرضه للبيع بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفني.



من جانب آخر، أكد المدرب العام للفريق محمد يوسف، أن مباراة الفريق الودية أمام الهلال السعودي يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري في مهرجان اعتزال اللاعب الدولي عبدالله الشريدة، يصعب خوضها من دون اللاعبين الكبار الدوليين.



وقال محمد يوسف لـ"العربية.نت": "نظراً لأهمية المباراة أمام الهلال قام الجهاز الفني بإنهاء إجازة بعض اللاعبين مبكراً حتى يستعيد الفريق لياقة المباريات البدنية والذهنية".



وأكد يوسف أن الجلسة مع المدير الفني لمنتخب مصر، بوب برادلي، شهدت تمسك الأخير بوجود كل لاعبي الأهلي الدوليين العشرة للمشاركة في مباراتي غانا وكوت ديفوار يومي 10 و14 يناير الجاري، ولكن بعد مفاوضات وتفهم الموقف وضرورة سفر الأهلي للسعودية ومشاركته بكل لاعبيه الدوليين وافق على ترك ثمانية لاعبين.



وأضاف: "الثنائي وائل جمعة والسيد حمدي فقط لن يسافرا مع الأهلي إلى السعودية، وسينضمان إلى المنتخب الوطني، بينما باقي اللاعبين الثمانية، وهم محمد أبوتريكة ومحمد نجيب وأحمد شديد وأحمد فتحي وشريف إكرامي ومحمد ناجي جدو وحسام عاشور وعبدالله السعيد، سيكونون مع الأهلي في السعودية".



وقال محمد يوسف إن الأهلي سيواجه الهلال السعودي بالقوة الضاربة، لأنها استعداد جاد لمباراتنا في السوبر الإفريقي أمام ليوبارد الكونغولي في شهر فبراير/شباط المقبل.