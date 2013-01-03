الفرنسي أبوديابي يُتم حفظ 19 جزءاً من القرآن الكريم آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: غزة - محمود زقوت

اغتنم متوسط ميدان نادي آرسنال الإنكليزي ، الدولي الفرنسي أبو ديابي ، فترة ابتعاده عن الملاعب بسبب الإصابة التي ألمت به خلال لقاء فريقه ضد تشيلسي على مستوى الفخذ الأيمن بإتمام حفظ الجزء التاسع عشر من القرآن الكريم .



وبحسب صحيفة "ريبوبليكا أون لاين" الإندونيسية نقلاً عن الشَّيْخ المفتي محمد بن آدم الكوثري مدير دار الإفتاء بالعاصمة البريطانية لندن ؛ فقد أتم لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي لكرة القدم حفظ الجزء التاسع عشر من القرآن الكريم



وكتب فضيلة الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : - " لقد عدت للتو من حضور أمسية العشاء السنوي الرائعة في كلية ابراهيم في لندن ، والتقيت هناك العديد من العلماء والأصدقاء مثل المفتي عبد الرحمن بن يوسف ، والشيخ أكرم الندوي ، و الشيخ مراد عبد الحكيم ، والشيخ شمس الضحى وللمرة الأولى الأستاذ نعمان علي خان ، إضافة إلى لاعب آرسنال أبو ديابي " .



كما نشر الشيخ محمد بن آدم صورة لمتوسط ميدان آرسنال كتب عليها " هذه صورتي مع صديقي أبو ديابي لاعب آرسنال، نحن في انتظار العشاء بعدما أن تم حفظ 19 جزءاً من القرآن الكريم " .



وكان أبو ديابي قد اضطر للخروج من " ملعب الإمارات" بعد مرور 12 دقيقة من لقاء ديربي الكرة اللندنية ضد تشلسي (1-2) في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي ضمن الأسبوع السادس من الدوري المحلي عندما شعر بالآلام على مستوى الفخذ الأيمن .



واستهل أبو ديابي موسمه بشكل رائع رفقة فريقه حيث لم يتذوق فريقه مرارة الهزيمة في المباريات التي لعبها باستثناء مباراة تشيلسي التي خرج منها مصاباً ، كما أنّه توّج عودته إلى صفوف منتخب بلاده مطلع أيلول/سبتمبر الماضي بتسجيله هدف الفوز في مرمى فنلندا (1-صفر) في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى إلمونديال.



وتعرض أبو ديابي - 26 عاماً- لعدّة إصابات خلال مسيرته ، إذ لم يتمكن من اللعب الموسم الماضي إلا 97 دقيقة في جميع المسابقات مع فريقه من دون أن يخوض أي مباراة دولية حيث غاب عن الملاعب قرابة العام الكامل بداعي إصابته في الكاحل، ولم يتخلص من مشاكل الإصابة إلا مع بداية الموسم الجاري .



ويتواجد في الدوري الإنكليزي العديد من اللاعبين المسلمين الذين برزوا بشكل لافت في المواسم الأخيرة الماضية ، أمثال نجوم بطل الدوري الإنكليزي مانشستر سيتي الدولي الفرنسي سمير نصري و الإيفواري يايا توريه بالإضافة للاعب البوسني إدين دزيكو ، ونجوم نادي نيوكاسل الفرنسي ذو أصول تونسية حاتم بن عرفة، و الإيفواري الشيخ تيوتي ، والسنغالي باييس سيسيه، إضافة إلى مواطنه ديمبا با ، وحارس مرمى ويغان أثلتيك علي الحبسي .



وانعكست الطريقة المثلى التي يتعامل بها اللاعبون المسلمون مع لاعبي البلدان الغربية على كسب ود واحترام الجميع ، حيث سبق وأن أعلن عملاق المصارف البريطانية " باركليز" الراعي الرسمي للدوري الانكليزي لكرة القدم " البريمير ليغ" مؤخراً عن استبدال جائزة أفضل لاعب في اللقاء التي تمنح فور نهاية أي مباراة والتي تمثلت بزجاجة شمبانيا فاخرة بمشروب من الأعشاب في حال تتويج لاعب مسلم بالجائزة ؛ وذلك لتفادي الإساءة لهم.