الكلمة هدف آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

رغم أنه يُشكل كارثة دفاعية احيانا الا انني مع بقاء شوكت والسبب المال، فمن أين للنصر بالشرط الجزائي ومن اين له بتكاليف اللاعب البديل؟ كذلك انا مع إلغاء معسكر قطر والسبب ايضا المال..



واخشى ان لا يعود كارينو بسبب المال، وأخشى ان يُكرر باستوس مافعله سوزا بسبب المال..



الأزمة المالية الخطر الأكبر على النصر بعد ان اوشك عقد الاتصالات على الانتهاء، اذ بقي منه الدفعة الاخيرة في 2013 ـ 2 ـ 1 م وقدرها اثنان مليون ريال دون ان يلوح في الافق نية تجديد او بديل..



لقد صنع الأمير فيصل بن تركي واصدقاؤه هذه الازمة ثم تفرجوا عليها وهي تكبر بل إنهم كبَّروها بأيديهم..



وعودهم بتسديد الديون ونقل النصر الى مرحلة مادية مختلفة لم تتحقق..



واعضاء الشرف ايضا يتفرجون.. الترياق المالي الامريكي جاء مع الفجر فمتى سيأتي ترياق النصر..؟



نقلاً عن صحيفة "الرياضي" السعودية

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.