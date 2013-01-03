تاعرابت في ورطة بسبب لاعب إسرائيلي آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: غزة - محمود زقوت

وجد اللاعب المغربي عادل تاعرابت، صانع ألعاب نادي كوينز بارك رينجرز الإنكليزي، نفسه أمام ورطة حقيقية، حيث اقترب فريقه الإنكليزي من التعاقد مع المدافع الإسرائيلي تال بن حاييم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة انتقال حر.



وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد أبدى هاري ريدناب، المدير الفني للفريق الإنكليزي، اهتمامه بالحصول على خدمات مدافع تشيلسي السابق تال بن حاييم، وذلك من خلال عقد قصير الأجل بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق بورتسموث الصيف الماضي.



وألمح المدير الفني لفريق كوينز بارك، اليوم الخميس، إلى إمكانية ضم اللاعب الإسرائيلي لصفوف الفريق بعدما تدرب بجدية طيلة الفترة الماضية، مؤكداً أنه سيسعى في الوقت الحالي إلى تقديم عقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.



ويتدرب بن حاييم (30 عاماً) منذ الشهر الماضي مع لاعبي كوينز بارك في سعيه بالبحث عن نادٍ جديد يلعب له في يناير/كانون الثاني الجاري بعد انتهاء تعاقده مع بورتسموث الصيف الماضي.



وستكشف الأيام القليلة القادمة ما ستؤول إليه هذه الصفقة، حيث ستضع إدارة النادي الإنكليزي - في حال تم التعاقد مع اللاعب الإسرائيلي - لاعبها المغربي عادل تاعرابت أمام مأزق حقيقي، إذ تبدي وسائل الإعلام في المغرب على غرار جميع البلدان العربية، حساسية كبيرة تجاه زمالة اللاعبين العرب لنظرائهم الإسرائيليين، كون ذلك يدخل في إطار التطبيع الرياضي، الأمر الذي يدفع العديد من اللاعبين العرب للإحجام عن مزاملة لاعبين إسرائيليين.



ومن المتوقع أن تكون الأنظار شاخصة تجاه تاعرابت خلال الفترة القادمة، إذ بات متوقعاً أن يتعرض اللاعب إلى انتقادات حادة، كما جرى الحال مع لاعبي نادي بريست الفرنسي المغربيين أحمد القنطاري وكمال شافني، والجزائريين إبراهيم فرادجي وخالد هابيل، والذين يتعايشون بشكل طبيعي في الفريق الذي يضم إلى جانبهم اللاعب الإسرائيلي ايدين بن بسات.



ويدافع الدولي المغربي عن ألوان كوينز بارك رينجرز منذ آب/أغسطس 2010 بعد انضمامه من الجار اللندني توتنهام حين كان الفريق في الدرجة الأولى، وقد ساهم المغربي في عودته الموسم الماضي إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 1995-1996، حيث سجل الدولي المغربي 33 هدفاً خلال 136 مباراة خاضها مع الفريق اللندني في جميع المسابقات.