غياب الحبسي مكسب لـعمان آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

المؤكد ان أماني وطموحات الشارع العماني وكذلك المسؤولين في اتحاد الكرة تذهب مع متابعة علي الحبسي يحمي عرين المنتخب الوطني ويدافع عن الوانه كما هو الحال في النسخ الماضية للبطولة الخليجية التي سبقت نسخة اليمن قبل موسمين، وهي اتجاهات تمتزج اغلبها بالجانب العاطفي، ايمانا بما يتصف بها الحبسي من قدرات وقامة يمكن ان تسهل فوز المنتخب العماني باللقب الثاني له كما حدث في البطولة الـ19 التي استضافتها مسقط.



لا يختلف اثنان على كفاءة وقيمة علي الحبسي الذي يرتبط بعقد مع نادي ويجان الانجليزي ينتظر ان يبعده عن المشاركة في بطولة البحرين، الا ان كرة القدم والمشاركات السابقة التي خاضها المنتخب العماني كان من المفترض ان يخرج بعدها الجميع بقناعات مختلفة ان الحبسي هو جزء من المنظومة الكروية وليس بكامل تفاصيلها، والاحداث في ذلك خير شاهد ان كان على مستوى بطولتي الدوحة وابوظبي او حتى المنافسات المونديالية.



ومن غير المعقول ان تبنى طموحات المنتخب على لاعب واحد تتلاشى بغيابه، وتحضر بمشاركته، الا اذا كان المنتخب في الاساس غير مبني على اسس صحيحة، وهو يذهب بمسؤوليه الى الاستمرار كما كان ولا يزال يعتقد.



لقد حقق الحبسي من بطولات الخليج ما يتمناه اي لاعب بعد ان جمع القاب حراسها الافضل في اربع بطولات منذ السادسة عشر في الكويت وحتى الـ19 في عمان، وبالتالي لم يعد في الامكان تقديم افضل مما كان، الى جانب ان الاعتماد الوحيد على الحبسي شكل ولا يزال يشكل خطرا قائما على مستقبل المنتخب ونقطة ضعف من المؤكد ان تكون لها اضرارها كما تابعنا في المشاركات السابقة لحظة غياب الحبسي وارتباطاته الرسمية مع النادي الانجليزي.



ربما ابتعد عن أماني وآمال الشارع العماني ومسؤوليه عندما أتمنى ان يكون مازن الكاسبي هو الحارس الاول للمنتخب العماني في بطولة البحرين، لكني اعتقد انها الفرصة السانحة حتى تعلن الكرة العمانية ميلاد عملاق آخر على مستوى حراسة شباكها، كما هو الحال في البطولة الخامسة عشرة في السعودية التي اعلنت ميلاد الحبسي وكانت محطة انطلاقته للعالمية.



هي مجرد بطولة لن تعني الكثير لعلي الحبسي وحتى المنتخب العماني الذي خسر 19 بطولة قبلها وكسب واحدة، لكنها تعني الكثير لموهبة قادمة تنتظر الفرصة المناسبة وهي الاحق بها!.



نقلاً عن صحيفة "استاد الدوحة" القطرية

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