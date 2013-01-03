فيلانوفا يخطط لحضور مواجهة برشلونة مع إسبانيول بالليغا آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: مدريد - د ب أ

ربما يكون تيتو فيلانوفا، المدير الفني لنادي برشلونة، جالساً في مقصورة كبار الزوار خلال دربي كاتالونيا الذي يجمع الأحد بين برشلونة وإسبانيول في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وابتعد فيلانوفا عن العمل منذ 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويخضع حالياً لفترة علاج وتعافٍ بعد الجراحة التي أجراها لاستئصال ورم سرطاني من الحلق، ومن غير المتوقع أن يعود إلى مهام عمله قبل شهر شباط/فبراير المقبل.



ولكن فيلانوفا بشكل غير متوقع، حضر تدريبات برشلونة في منتصف الأسبوع، وسط حالة من السعادة الطاغية بين اللاعبين ووسائل الإعلام والمشجعين.



ويتولى خوردي رورا، المدرب المساعد، مهام المدير الفني مؤقتاً لحين عودة فيلانوفا، الذي يخطط أن يكون حاضراً في المدرجات خلال المباراة أمام إسبانيول يوم الأحد.



وكتب الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي أمنيته لعام 2013 يوم الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها "قبل كل شيء أتمنى العافية لتيتو".



وحطم ميسي كل الأرقام القياسية بتسجيله 91 هدفاً في عام 2012، ولكنه مازال غير واثق مما إذا كان 2012 هو أفضل الأعوام على مر تاريخه.



وقال ميسي "لا أعرف ما إذا كان هو العام الأفضل لي، دائماً ما أحاول التحسن، أريد فقط أن أساعد برشلونة على الفوز بمزيد من الألقاب بقدر استطاعتي".



ويحتل ميسي صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإسباني برصيد 26 هدفاً، بينما يتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا بفارق تسع نقاط أمام أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، و16 نقطة أمام ريال مدريد حامل اللقب.



وعلى النقيض، فإن إسبانيول يحتل المركز الثالث من القاع، وأكد المدافع المكسيكي للفريق هيكتور مورينو أن فريقه لن يواجه ليونيل ميسي فحسب يوم الأحد.



وأوضح "إنها ليست مجرد مباراة أمام ميسي، إنه فريق متكامل، يمتلك إمكانيات هائلة في جميع خطوطه، ولكننا الآن نعمل بجد ونحقق نتائج أفضل، الأمور تحسنت معنا مؤخراً".



وقد يغيب كريستيان الفيريز حارس مرمى إسبانيول عن مواجهة برشلونة بسبب الإصابة بشد في العضلات، وبالتالي فإن الحارس البديل فرانسيسكو كاسييا سيكون على موعد مع مهمة انتحارية تتمثل في كبح جماح ميسي ورفاقه.



ويوم الأحد أيضاً يشهد مواجهة تجمع بين أتليتكو مدريد مع المتعثر ريال مايوركا، بينما يلتقي ريال مدريد مع ريال سوسيداد.



ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، لإعادة هيكلة صفوفه، حيث يعاني من مشكلة حقيقية في خط دفاعه، تتمثل في غياب بيبي ومارسيلو وراؤول البيول وفابيو كوينتراو بسبب الإصابة، بينما يغيب سيرخيو راموس بسبب الإيقاف.



وعلى الأرجح سيعيد مورينيو حارس المنتخب الإسباني إيكر كاسياس إلى التشكيلة الأساسية بعدما تسبب استبعاده من المباراة التي خسرها الريال أمام ملقة 2/3 في حالة من الجدل العارم.



ويعيش النادي الملكي حالة من التخبط الشديد بعدما حقق فوزين فقط في آخر خمس مباريات.



وتشهد مباريات الأحد أيضاً مواجهة سيلتا فيغو مع بلد الوليد.



ويستهل المدرب البرتغالي، دومينجوس باسيينسيا، مسيرته مع ديبورتيفو لاكورونيا بملاقاة ملقة صاحب المركز الرابع يوم السبت.



وفي مباريات أخرى السبت، يلتقي ليفانتي مع اتليتك بيلباو، وغرناطة مع بلنسية، وإشبيلية مع أوساسونا.



وتنطلق المرحلة الثامنة عشرة من الليغا يوم الجمعة عبر مباراة ريال سرقسطة مع ريال بيتيس، بينما تختم المرحلة يوم الاثنين بمباراة دربي جنوب مدريد بين رايو فاليكانو وخيتافي.