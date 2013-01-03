لاعبو الجزائر لقاء تونس الأول هو الأهم في البطولة آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: الجزائر - د ب أ

أجمع لاعبو المنتخب الجزائري لكرة القدم، الخميس، على أن نتيجة مباراتهم الأولى في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بعد نحو أسبوعين بجنوب إفريقيا هي التي ستحدد مستقبلهم في البطولة.



وتلتقي الجزائر مع تونس يوم 22 كانون الثاني/يناير الجاري في مباراتهما الأولى بالبطولة بالمجموعة الرابعة التي تضم أيضاً كوت ديفوار وتوجو.



ويرى رياض بودبوز نجم خط وسط نادي سوشو الفرنسي أن المباراة أمام تونس ستكون حاسمة بالنسبة لمشوار المنتخب الجزائري، مؤكداً أن اللقاءات "المغاربية" لها طابع خاص.



وأضاف "تعتبر كأس أمم إفريقيا أفضل منافسة لنا؛ لأن هدفنا هو الذهاب بعيداً. نحن واعون لصعوبة المهمة وإذا سنحت الفرصة للتتويج فسنقدم كل ما لدينا من اجل نيل اللقب القاري".



أما مدحي لحسن قائد المنتخب ولاعب وسط خيتافي الإسباني فيأمل أن يكون زملاؤه على مستوى المسؤولية بداية من لقاء تونس، لافتاً إلى أن الفريق سيواصل مشواره في حال نجاحه في تخطي الدور الأول.



بينما يعتقد عز الدين دوخة حارس مرمى نادي اتحاد الحراش أن كل فرق المجموعة الرابعة تملك نفس الحظوظ للتأهل إلى الدور الثاني وهو برأيه عامل محفز لبذل قصارى الجهد في كل المباريات.



وأكد إسلام سليماني، مهاجم نادي شباب بلوزداد المرشح لقيادة هجوم "الخضر" في جنوب إفريقيا، إن المباراة الأولى مهمة جداً في مثل هذه المنافسة، موضحاً أن كل اللاعبين سيقدمون كل ما عندهم لأجل المرور الى الدور الثاني.



وقال ياسين بزاز، مهاجم نادي شباب قسنطينة، إنه "بقليل من الحظ" فهم قادرون على صنع المفاجأة في جنوب إفريقيا.. في حين نوّه رفيق حليش مدافع نادي أكاديميكا البرتغالي إلى أن المنتخب الجزائري يغلب عليه طابع الشباب، الذي يمتلك الكثير من المؤهلات التي ستعوض نقص الخبرة.