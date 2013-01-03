ميلان الإيطالي ينسحب من لقاء ودّي بسبب الهتافات العنصرية آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: روما - فرانس برس

أظهر ميلان الايطالي تضامنه مع لاعب وسطه الدولي الغاني كيفن برينس بواتنغ وانسحب من مباراته الودية التي كانت مقامة اليوم الخميس ضد مضيفه برو باتريا من الدرجة الرابعة، وذلك بسبب الهتافات العنصرية الصادرة عن جمهور الأخير.



"الانسحاب كان الخيار الصحيح في مواجهة أمر من هذا النوع"، هذا ما قاله مدرب ميلان ماسيميليانو اليغري بعد انسحاب فريقه في الدقيقة 26 من اللقاء، مضيفاً "يجب أن نوقف هذه التصرفات المشينة. على ايطاليا كبلد ان تتقدم وأن تصبح اكثر تحضراً وذكاءً".



أما قائد ميلان ماسيمو أمبروزيني، فقال بدوره: "هذا أمر لا يمكن تحمله، كانت مباراة ودية! لم يكن بإمكاننا أن نستمر (باللعب) في هذه الظروف، كان علينا أن نعطي إشارة (اعتراض)".



وكان بواتنغ أول من ترك أرضية الملعب عندما حمل الكرة وركلها باتجاه مدرجات جمهور برو باتريا، ثم لحق به رفاقه رغم محاولات لاعبي أصحاب الأرض لإقناعهم بمواصلة اللعب، ورغم اعتراض قسم كبير من جمهور برو باتريا الذي أطلق صافرات استهجانه تجاه القسم "العنصري" منه.