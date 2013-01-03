ناجحة بكل المقاييس آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

حققت تجربة منتخب مصر مع شقيقه القطري كل أهدافها الإنسانية والفنية والنفسية. بل ويمكن تصنيفها كأفضل التجارب الودية التي خاضها المنتخب تحت قيادة الأميركي بوب برادلي.



والمكسب الأول الذي حققته التجربة كان إنسانياي من الدرجة الأولي حيث تم تخصيص دخلها لصالح أسر شهداء مذبحة بورسعيد وأسر شهداء قطار الصعيد. وكان لحرص أبناء الجالية المصرية بالدوحة علي حضور المباراة بكثافة. قلما تشهدها الملاعب القطرية. أكبر الأثر في توفير الدعم لأسر الشهداء وكذلك لمؤازرة منتخب مصر الذي شعر وكأنه يلعب بستاد الكلية الحربية.



والمكسب الثاني تجاوز حدود الفوز بالمباراة ورد الإعتبار لهزيمة 2010. إلي الإطمئنان علي حالة العديد من اللاعبين. في ظل غياب نخبة من الأساسيين. ومع ذلك لم يغيّر برادلي من أسلوبه طوال المباراة فكسب النتيجة بأريحية كاملة أمام فريق يخوض تجربته الأخيرة قبل أن يتحول إلي المنامة للمشاركة في دورة الخليج التي تنطلق بعد غدي السبت.



والمكسب الثالث يتمثل في استعادة المنتخب ثقة جماهيره قبل أكثر من شهرين علي لقاء زيمبابوي في تصفيات كأس العالم التي يتصدرها الفراعنة حتي الآن بالعلامة الكاملة وتكفي شهادة البرازيلي باولو أتوري مدرب قطر الذي أكد أن الخسارة أمام منتخب مصر لاتسيئ للمنتخب القطري. لأن منتخب مصر أفضل فنيا من كل المنتخبات الخليجية.



والمكسب الرابع يتمثل في الدور الذي لعبه الإعلام الرياضي في كلا البلدين حيث جاءت المباراة ترجمة لمبادرة رابطة الإعلاميين الرياضيين في مصر برئاسة الزميل رضوان الزيّاتي وجمعية الإعلاميين الرياضيين بقطر برئاسة الزميل محمد المالكي وذلك لتكريم أسر الشهداء في مصر. وهو مايؤكد حجم الدور الإيجابي الذي يمكن للإعلام أن يلعبه في خدمة قضايا وطنه بدلاي من الإنشغال بالقضايا الجانبية التي لاتقدم ولاتؤخر.!



***



هاتفني الزميل محمد المري مدير تحرير جريدة "الوطن" القطرية ليبرر خسارة منتخب قطر أمام منتخب مصر. وقال "مازحا" هل تعلم السبب الحقيقي لخسارة منتخبنا أمام مصر. أجبت وهل هنالك سبب لا نعرفه. قال لقد خسر منتخب قطر المباراة دعما للرئيس مرسي. وحتي لايقال أن التيار الإسلامي سبب هزيمة منتخب مصر. فقلت له لم يتبق إلا أن تقول إن فوز منتخب قطر علي منتخب مصر عام 2010 كان "نكاية" في الرئيس مبارك!



***



قناة مصرية واحدة ¢ تايم دراما ¢ بثت مباراة مصر مع قطر. بينما غابت القنوات الرياضية المتخصصة عن الحدث الذي خصص إيراده لصالح أسر شهداء مصر. تُري هل كانت تلك القنوات ستتخذ نفس الموقف لو تعلق الأمر بمباراة للأهلي أو للزمالك.؟



نقلاً عن صحيفة "الجمهورية" المصرية

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.