يوفنتوس يقص شريط الكالتشيو في 2013 بملاقاة سامبدوريا آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: روما - د ب أ

يمتلك نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم اليد العليا بالمسابقة، حين يستأنف الموسم الحالي يوم السبت بعد أسبوعين من التوقف بسبب فترة العطلات الشتوية.



ويلتقي يوفنتوس مع ضيفه سامبدوريا يوم الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.



ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو، قبل انطلاق المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة، بينما يأتي فيورنتينا وإنتر ميلان في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بفارق تسع نقاط خلف يوفنتوس.



وفي الوقت الذي أجمع فيه أغلب المحللين والنقاد على أن يوفنتوس اقترب من حصد لقبه التاسع والعشرين في الكالتشيو، فإن جيانلويجي بوفون قائد وحارس مرمى السيدة العجوز نظر بتلذذ إلى عام 2012.



وكتب بوفون المتوج بلقب كأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي، عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا "مرة أخرى الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، ومسيرة رائعة مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأوروبية (حيث خسر الازوري في المباراة النهائية ليورو 2012 على يد إسبانيا) هي بداية حقا رائعة للموسم الحالي".



وبعد 18 مباراة في الدوري الإيطالي، يعيش يوفنتوس تجربة رائعة بكل معنى الكلمة حيث حقق الفريق رصيد أكبر بست نقاط من الرصيد الذي كان عليه في المرحلة ذاتها في الموسم الماضي، كما تصدر الفريق مجموعته بدوري أبطال أوروبا.



وفي الوقت الذي قال فيه بوفون إنه يتطلع إلى "إنجازات أكبر في 2013".. حذر أندريا انييلي رئيس يوفنتوس من أن العام الجديد "سيكون أكثر صعوبة من العام الماضي"، مطالبا الجماهير بنسيان الإنجازات السابقة "لأن القادم دائما ما يكون أفضل".



وبالنظر إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، الذي ينطلق في منتصف شباط/فبراير المقبل، وهي المهمة التي فشل فيها الفريق الموسم الماضي، فإن السيدة العجوز قد مارس تحركاته بالفعل في فترة الانتقالات الشتوية عبر التعاقد مع فيدريكو بيلوسو من صفوف اتلانتا.



وسيشغل بيلوسو محل المدافع المصاب جيورجيو كيليني، والذي يغيب لنحو شهرين، في الوقت الذي سينضم فيه كوادو اسامواه إلى صفوف منتخب غانا في كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في العاشر من شباط/فبراير المقبل.



ويلتقي فيورنتينا يوم الأحد مع ضيفه بيسكارا فيما يلتقي إنتر ميلان مع مضيفه اودينيزي.



وفي باقي مباريات الأحد يلتقي ميلان مع سيينا وكييفو مع اتالانتا وبارما مع باليرمو وجنوه مع بولونيا ونابولي مع روما.



بينما تقام مباراتان يوم السبت حيث يلتقي كاتانيا مع تورينو ولاتسيو مع كالياري.