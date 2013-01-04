إنتر ميلان يحصل على توقيع روكي لستة أشهر آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: روما - فرانس برس

ذكر نادي إنتر ميلان الايطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه حصل على توقيع مهاجم لاتسيو تومازو روكي لمدة 6 أشهر.



ولم يكشف إنتر ميلان التفاصيل المادية للانتقال، مكتفيا في بيان مقتضب "النادي يرحب بقدوم تومازو روكي وكل التفاصيل المتعلقة بالعملية ستسلم إلى المسؤولين عن الدوري الإيطالي".



وأمضى روكي (35 عاما) 8 مواسم مع لاتسيو بعد انضمامه إليه من أمبولي عام 2004، ولعب معه في الموسم الحالي 3 مباريات فقط، ومن الصعب أن يجد له مكانا كأساسي في تشكيلة إنتر ميلان في وجود مواطنه انطونيو كاسانو والأرجنتينيين دييغو ميليتو ورودريغو بالاسيو.