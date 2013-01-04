احذر من توالي الفرص يا ريكارد آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

دورة أممية خليجية جديدة تطل علينا برأسها مع قدوم العام الميلادي الجديد 2013. مع كل الأحوال المنبثقة عن تغييرات الأوضاع الإقليمية والمحلية فنيا وإداريا وتصنيفيا وما ينبثق عن تلك التقسيمات من نوافذ متعددة اختلفت وتغيرت!



السعوديون لن يبدأوا خوض البطولة الـ21 فقط بتشكيل اتحاد كرة القدم المنتخب الجديد ولكنهم سيلجأون لأروقتها بظروف ومتغيرات عدة لعل أسوأها الانتكاسة الأخيرة فنيا وإداريا التي رافقت سلسلة المشاركات الأخيرة وأفرزت واقعا شديد المرارة والصعوبة حتى على أصحاب الحل والربط أنفسهم.



لذا ومع منظومة التغييرات الجديدة التي شهدتها الكرة السعودية مؤخرا تبقى كأس الخليج بنسختها الـ21 بمثابة بوابة الأمل والتفاؤل بالغد الجديد والفجر البعيد الذي طال أمده وانتظره السعوديون وترقبوه بل ربطوه ببداية العام الميلادي الجديد والكأس الإقليمية كأهم وأقرب البطولات.



منتخبنا وقع بالمجموعة الثانية (الأصعب) برأيي كونها تضم أغلبية الفرق (صانعة التأثير) في تاريخ البطولة منذ نشأتها بمعية الصياد الكبير المنتخب الكويتي الشقيق، (الأزيرق) الذي حقق الأغلبية الساحقة للألقاب وهو صاحب التخصص والتأثير والحظوة الأكبر بكأسها، فضلا عن (أسود الرافدين) المنتخب العراقي الذي يمرض ولا يموت وسقمه لا يتعدى المباريات المحدودة والمعدودة عطفا على قاعدته القوية. العراقيون يدخلون هذه الدورة بتغييرات فنية وعناصرية بعد تخلي زيكو عن مهامه التدريبية مع المنتخب وحلول أسماء وتشكيلات جديدة ومختلفة عن الزمن الجميل الذي صنعه البرازيلي. ومهما كان يبقى لهذا المنتخب خطورته وتأثيره بحكم حصده لثلاثة ألقاب سابقة قابلة جدا للزيادة، أما المنتخب اليمني فباعتقادي أنه لن يكتفي هذه النسخة بالقيام بالدور المعتاد خليجيا كضيف شرف أو (متفرج) وربما صنع له تأثيرا خاصا. وبالمختصر أن الأخضر بقيادة مدربه الهولندي رايكارد سيواجه ضغوطا عدة في هذه البطولة على أصعدة عدة إعلاميا وجماهيريا وكذلك على مستوى (المسؤولية) وعلى رأسهم قطاع المسؤولين بالاتحاد السعودي لكرة القدم الذي جدد الثقة بالمدرب حتى مع المستجدات الجديدة التي لحقت برئاسته وأعضائه إلا أن التوجه بأكمله كان تجديد الثقة بالهولندي ولعلي أقرأ بين السطور بأنها (الفرصة الأخيرة) للمدرب الذي منح من الفرص والزمن والمساحة ما لم يمنحه غيره ممن أشرف على المنتخب!



هذا وإن كان المنطق والمتاح والمتوفر قد لا تساعد رايكارد كثيرا بمهمته الصعبة، فجميعنا يدرك أن كأس الخليج لم تعد كالسابق بالذات على مستوى الفرق المتقدمة عنا بمراتب عدة الآن ولا على مستوى الآلية التي تنتهجها بعض المنتخبات أمام منتخبنا، وبالتالي أشعر بعمق المسؤولية على رايكارد وهو الذي استخدم ذكاءه مؤخرا للعب بالورقة الأخيرة (ياسر القحطاني) كعنصر خبرة وحسم وبالوقت ذاته الشماعة الأقرب للإسقاط عليه وإن صرح بخلاف ذلك المدرب وإلا لما كان قد استعان به بالوقت الحالي حتى مع اعتزاله اللعب دوليا!



ومع متطلبات الحال، و(الصبر الذي طال) على رايكارد وحلوله التدريبية منتخبنا بحاجة للتعافي والبدء مجددا وتحديدا من هذه البطولة كمناعة داخلية ثم الانتقال للشق الخارجي، عطفا على قائمة البدايات الجديدة ولعل أقربها وأهمها التشكيل الجديد بالاتحاد السعودي وبركة (النواصي والأقدام) التي نتمنى من الله أن تحل على منتخبنا لتنتشله من قائمة السقوط المتكرر والإخفاقات المستمرة، لذا أقول احذر من توالي الفرص يا رايكارد!



نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.