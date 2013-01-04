باتو يستكمل إجراءات انتقاله من ميلان لكورينثيانز آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: ميلانو - د ب أ

استكمل المهاجم البرازيلي الدولي، ألكسندر باتو، إجراءات عودته إلى بلاده والانتقال من ميلان الإيطالي إلى كورينثيانز ساو باولو البرازيلي، حسبما أكد ميلان اليوم الجمعة.



وانضم باتو (23 عاماً) إلى ميلان في عام 2007 قادماً من بورتو أليجري البرازيلي، وحقق نجاحاً كبيراً في بداية مسيرته مع الفريق، ولكن الإصابات أفسدت مسيرته بعد ذلك، حيث شارك مع الفريق في 11 مباراة فقط بالموسم الماضي، وفي أربع مباريات فقط هذا الموسم.



وتقدر قيمة صفقة انتقاله إلى كورينثيانز، الفائز بلقب كأس العالم للأندية الشهر الماضي، بنحو 15 مليون يورو (19.7 مليون دولار).