تشلسي يوقع رسمياً مع المهاجم السنغالي ديمبا با آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: لندن - فرانس برس

أعلن نادي تشلسي الإنكليزي، تعاقده مع المهاجم السنغالي الدولي ديمبا با، قادماً من نيوكاسل لمدة 3 سنوات ونصف السنة، اليوم الجمعة.



ولم يفصح النادي اللندني عن قيمة الصفقة، لكن العقد الذي كان يربط "با" بنيوكاسل يتضمن بنداً يقضي بدفع مبلغ مقداره 8.6 مليون يورو للحصول على خدماته.



وكان "با" المولود في ضواحي باريس، انتقل إلى صفوف نيوكاسل عام 2011 بعد أن لعب في صفوف موسكرون البلجيكي وهوفنهايم في ألمانيا ولفترة وجيزة مع وست هام.



وقال "با" حول عملية انتقاله "عندما يعلن النادي الفائز بدوري أبطال أوروبا رغبته في التعاقد معك، فإن القرار يصبح سهلاً".